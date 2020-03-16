Отец покойной певицы Юлии Началовой опубликовал книгу в память о наследнице
Об этом пишет издание КП, которое опубликовало несколько фрагментов из книг.
По словам Виктора Началова, близкие певицы не до конца осознали тот факт, что в организме Юлии начался воспалительный процесс и к каким последствиям он мог привести.
Более того, медики уверяли их, что ничего плохого в этом нет, но по каким-то причинам отводили в сторону глаза.
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Виктор и Таисия Началовы не придали этому должного внимания и решили отдохнуть. В один момент зазвенел телефон и на экране высветилось "Врач", после чего у родителей Юлии Началовой дрогнуло сердце.
«Все, — услышал я глухой голос доктора. — Все. Ничего не смогли поделать», - цитируют журналисты Виктора.
В тот момент родители певицы не могли понять, какое горе произошло. Им хотелось кричать на весь мир о своей беде, но они сдерживали себя, ведь рядом стояла дочь Юлии.
Ребенок смотрел на бабушку и дедушку испуганными глазами и молчал, боясь их напугать.
«Вера – это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног», — написал Виктор Началов в своей книге, посвященной покойной наследнице.
Ранее мы рассказывали, что после смерти артистки ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с известным российским футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и родной отец.
После внезапной смерти Юлии ее родители прошли курс реабилитационного лечения в одной из клиник Израиля. Лечение, которое оплатил обеспеченный поклонник Юлии Началовой, заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи.
Напомним, дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после смерти матери.
Как сообщала Politeka, бывший муж Юлии Началовой выиграл суд против покойной певицы.
Также Politeka писала, что бывший муж Началовой чистосердечно признался после смерти певицы.