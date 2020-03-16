Врачи до последнего говорили, что все будет хорошо

Отец покойной певицы Юлии Началовой опубликовал книгу в память о наследнице

Об этом пишет издание КП, которое опубликовало несколько фрагментов из книг.

По словам Виктора Началова, близкие певицы не до конца осознали тот факт, что в организме Юлии начался воспалительный процесс и к каким последствиям он мог привести.

Более того, медики уверяли их, что ничего плохого в этом нет, но по каким-то причинам отводили в сторону глаза.

Виктор и Таисия Началовы не придали этому должного внимания и решили отдохнуть. В один момент зазвенел телефон и на экране высветилось "Врач", после чего у родителей Юлии Началовой дрогнуло сердце.

«Все, — услышал я глухой голос доктора. — Все. Ничего не смогли поделать», - цитируют журналисты Виктора.

В тот момент родители певицы не могли понять, какое горе произошло. Им хотелось кричать на весь мир о своей беде, но они сдерживали себя, ведь рядом стояла дочь Юлии.

Ребенок смотрел на бабушку и дедушку испуганными глазами и молчал, боясь их напугать.

«Вера – это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног», — написал Виктор Началов в своей книге, посвященной покойной наследнице.

Ранее мы рассказывали, что после смерти артистки ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с известным российским футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и родной отец.

После внезапной смерти Юлии ее родители прошли курс реабилитационного лечения в одной из клиник Израиля. Лечение, которое оплатил обеспеченный поклонник Юлии Началовой, заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи.

Напомним, дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после смерти матери.

Как сообщала Politeka, бывший муж Юлии Началовой выиграл суд против покойной певицы.

Также Politeka писала, что бывший муж Началовой чистосердечно признался после смерти певицы.