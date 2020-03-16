Герцогиня Меган Маркл решила отказаться от затеи вернуться в киноиндустрию
Об этом пишет американское издание New York Post.
Инсайдеры, приближенные к герцогам Сассекским, утверждают, что Меган Маркл скорее откроет собственную кинокомпанию.
"Меган абсолютно не заинтересована в том, чтобы снова играть. Она не собирается быть героем Marvel или принцессой Диснея - ничего из этого. Это полностью противоречит их планам", - добавил осведомленный источник.
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Также есть информация о том, что Меган Маркл и принц Гарри в данный момент близки к подписанию многомиллионной сделки с компанией Netflix, и они в будущем могут пойти по стопам бывшего президента СШа Барака Обамы и его супруги.
Журналисты также утверждают, что Меган Маркл пытается как можно внимательнее относиться к своему сыну Арчи и оберегать его от неприятностей, ведь недавно коронавирус COVID-19 атаковал их подругу Софи Трюдо.
Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл засекли с другим. Инцидент произошел в британском городе Дагенем.
Так, во время посещения местного учебного заведения Меган Маркл выступила со сцены. В этот момент на сцену вышел юноша, которому она радостно улыбнулась. Парень нарушил протокол королевской семьи и после рукопожатия поцеловал женщину. Его он объяснил тем, что Меган «действительно красивая».
«Надеюсь, вы не против того, что я обнимал вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она приехала в мою школу. Мне было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», - написал он в письме принцу Гарри.
Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".
Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.
Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".