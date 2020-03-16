Певец не подозревал, что происходит в его организме

Эпатажный певец Шура во второй раз "проскочил" через страшный диагноз

Соответствующую публикацию музыкант сделал в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

По его словам, он перенес сложную операцию по удалению грыжи из желудка, которая начала перерождаться в онкологию.

"Ну вот и настало время сказать, что мне пришлось недавно пережить! Снова я побывал в руках врачей, и снова чудо! Не хотел раньше говорить, но сейчас можно, чувствую себя прекрасно, после операции на 4 день поехал на гастроли", - признался Шура.

Музыкант также добавил, что почти 20 лет страдал от изжоги, но он никогда бы не подумал, что она может иметь такие последствия.

"Около 20 лет страдал изжогой, никогда бы не подумал, что она может иметь такие страшные последствия. Пил таблетки и не задумывался, а в итоге операция. Берегите себя! Низкий поклон доктору Рашиду Аскерханову, Анастасии Леонидовне и всей команде!", - резюмировал Шура в своем Instagram.

"Здоровья тебе желаем!", "Здоровья тебе", "Крепкого здоровья вам", "Хорошо, что есть нормальные врачи спасающие положение! Низкий им поклон!", " Господи, Саша,ну хватит уже болеть! Влюбляйся скорее,женись и все пройдёт", "Спасибо врачам. Вам крепкого здоровья", - поддержали его поклонники в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз.

Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья.

Через какое-то время в сети появились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

Уже позже появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники, и вместе с родными она отправилась на реабилитацию в Европу.

Близкие актрисы до сих пор скрывают любую информацию о состоянии здоровья звезды.

Напомним, Заворотнюк неожиданно решила прервать молчание, этого ждали все.

А еще Politeka писала, что Заворотнюк потрясла обращением к сыну, видео облетело сеть.

Также Politeka сообщала, что мужа больной раком Заворотнюк подозревают в романе с коллегой, кадры "измены".