Даже на работу почти не ездит!

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк буквально поселился в клинике, чтобы помогать жене

По сообщениям СМИ, известный российский фигурист Петр Чернышов изначально проводил очень много времени в больнице со своей женой сразу после того, как ей поставили страшный диагноз рак мозга. Позже спортсмен был вынужден вернуться к активной работе из-за финансовых трудностей.

Однако теперь сообщается, что Чернышев снова проводит с Заворотнюк практически все свое свободное время. Фигурист почти не уезжает из медицинского центра в Барвихе. Известно, что отлучается он только по работе, однако и это случается не часто. Кроме того, спортсмен привозит в больницу покупки – продукты и специальную крупу для иммунитета.

Также в больницу к актрисе регулярно наведывается ее мама. Она остается в клинике на целый день, а уезжает только под вечер.

Источники утверждают, что сейчас близкие стараются не оставлять Заворотнюк одну, пока врачи борются за ее жизнь.

Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказала фанам артистки, в каком состоянии сейчас находится ее мать. В частности в своем новом посте Анна рассказала о своем прошлом, мол была трудным подростком, и отвечая на вопросы поклонников Анастасии в комментариях сказала, что ее семье надеется на лучшее.

«Анна, скажите пожалуйста, мамочке лучше?», - пишет одна из поклонниц Анастасии в сети, на что ее старшая дочь ответила:

«Да. Мы боремся, молимся и лечимся».

Как известно, по социальным сетям ходит все больше информации о том, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк скончалась из-за тяжелой болезни.

По информации журналистов, "прекрасная няня" могла умереть еще несколько месяцев назад.

Однако, как утверждают источники, семья держит в секрете эту страшную новость.

Официального подтверждения этой информации нет, а родственники Анастасии Заворотнюк продолжают хранить молчание с момента "исчезновения" актрисы.

Напомним, Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк напугала всех странным снимком, в сети заговорили о неладном.

Также Politeka писала, что дочь Заворотнюк показала фото больной раком матери, ошарашив признанием.