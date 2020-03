View this post on Instagram

Хотите узнать ещё немного о моем «рок-н-ролльном прошлом?» 🎸 Будучи подростком я была невыносимым ребёнком, просто маленькой оторвой 🔥 мне постоянно хотелось меняться, я делала пирсинг, набила 2 тату (от одной из которых сейчас мучительно избавляюсь😹, вторую очень люблю), красила пряди волос в синий цвет, полностью красилась в блондинку, делала каре, затем красилась в чёрный. Я даже не представляю как все эти эксперименты выдержала моя шевелюра и мои близкие, ОСОБЕННО дедушка👩🏻‍🎤 как я упомянула в посте ранее, я успела побывать готом, была большой поклонницей аниме (я кстати до сих пор его смотрю), затем наступил мой «спортивный» период. Я стала скейтершей, так и не научившись делать трюки,просто иногда брала его с собой в школу 🛹, затем мне подарили кислотно зелёный bmx, для тех кто не знает, это особый вид велосипеда, он отличается меньшем размером, чем обычный велик и имеет абсолютное отсутствует подвески 🚲 счастья моему не было предела, к сожалению с трюками все ещё была беда, но с каким же наслаждением и ощущением собственной «крутости» я рассекала на нем по окрестностям💥 Расскажите, а какие у вас были увлечения и сумасшедшие поступки в подростковом возрасте?