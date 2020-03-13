Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала фанам артистки, в каком состоянии сейчас находится ее мать

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Instagram. В частности в своем новом посте Анна рассказала о своем прошлом, мол была трудным подростком, и отвечая на вопросы поклонников Анастасии в комментариях сказала, что ее семье надеется на лучшее.

«Анна, скажите пожалуйста, мамочке лучше?», - пишет одна из поклонниц Анастасии в сети, на что ее старшая дочь ответила:

«Да. Мы боремся, молимся и лечимся».

Как известно, по социальным сетям ходит все больше информации о том, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк скончалась из-за тяжелой болезни.

По информации журналистов, "прекрасная няня" могла умереть еще несколько месяцев назад.

Однако, как утверждают источники, семья держит в секрете эту страшную новость.

"Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала, чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода", – сказано в сообщении 31tv.

Инсайдер также добавил, что несмотря не неестественность и бредовость такого «завещания», отсутствие информации о состоянии актрисы настораживает. Информация была размещена еще в январе, соответственно, если слух правдив, то с момента смерти звезды «Моей прекрасной няни» прошло уже пять месяцев.

Официального подтверждения этой информации нет, а родственники Анастасии Заворотнюк продолжают хранить молчание с момента "исчезновения" актрисы.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк похвасталась дорогими развлечениями и резко осадила россиян.

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