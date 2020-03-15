Дочь Анастасии Заворотнюк Анна напугала поклонников снимком, который опубликовала у себя на странице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, девушка опубликовала снимок электронного подсвечника, который горел. Фотографию она никак не подписала, что стало причиной настоящего бума среди пользователей.

Позе девушка призналась, что все хорошо – это просто коллективная молитва в честь матери.

«Анна,не пугайте. Что то случилось???», «господи🙏Храни ее господь🙏🙏🙏перестаю плакать,еще смотрю Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ там рыдаю», «дай бог здоровья», «все будет хорошо», «здоровья маме – храни ее Господь!», - пишут они.

Ранее мы писали, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна решила поделиться личным в социальной сети. Девушка рассказала о своем прошлом.

По ее собственным словам, она была невыносимым подростком, просто маленькой оторвой.

«Мне постоянно хотелось меняться, я делала пирсинг, набила 2 тату (от одной из которых сейчас мучительно избавляюсь, вторую очень люблю), красила пряди волос в синий цвет, полностью красилась в блондинку, делала каре, затем красилась в чёрный. Я даже не представляю как все эти эксперименты выдержала моя шевелюра и мои близкие, особенно дедушка», - рассказала Анна.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк похвасталась дорогими развлечениями и резко осадила россиян.

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