Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась фотографией своей матери и бабушки

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. На первом снимке изображена сама Анна в розовом нежном платье в цветах. На втором снимке запечатлена ее мать, которая сейчас борется с раком, а на третьем – бабушка Анны. Девушка решила порассуждать на тему женской красоты.

«В разные времена понятия красоты менялись. Ничто так не подвержено частым переменам, как эстетические идеалы и каноны красоты», - отмечает Анна.

Она напомнила, что в древнем Египте было в почете худое тело с удлиненной талией и узкими плечами. Глаза специально подводили черной краской, чтобы выделить их. В древней Греции идеальным считалось симметричное лицо с большими глазами и прямым носом. В Средневековье любили бледных и худых дам, а в эпоху Возрождения – пышные объемные женские тела.

За день пост Анны собрал более 6 тысяч лайков. Поклонники соглашаются с девушкой по поводу ее слов и отмечают, что она сильно похожа на свою мать.

«Это невероятное фото! Какое-то другое... не могу объяснить, но здесь ты какая-то особенная», «Как вы все похожи», «Анечка, все верно! А Вы прекрасны, как и мама с бабушкой. Настя вообще для меня - эталон красоты», «Анечка, как сильно вы похожи друг на друга по женской линии. Красивые, бесподобные», «Анечка вы нереально красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее Анна Заворотнюк призналась, что до недавнего времени у нее не было желания и сил выходить на связь с миром, но она пытается преодолеть это состояние.

«Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда-нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить», - отметила девушка.

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».