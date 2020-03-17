Ежегодно десятки журналов, конкурсов и организаций в мире выбирают самых красивых женщин в мире

Politeka.net решила вспомнить, кто выигрывал престижную награду «Самая красивая женщина Украины» по версии журнала VIVA! Отметим, что в 2019 году из-за военного положения эту награду не вручали.

В 2018 году самой красивой женщиной Украины признали суперблондинку Ольгу Полякову. Она обогнала в рейтинге многих певиц, актрис и телеведущих. В этом же году титулом наградили солистку группы The Hardkiss Юлию Санину.

оля полякова

полякова

Популярные статьи сейчас

Потап ошарашил пикантной выходкой с Поляковой: не показывайте этого Каменских, кадры

Зараженных коронавирусом украинцев все больше: срочное заявление МОЗ

Звезда "Великолепного Века" засветила пикантные места в платье с разрезами: "Бесстыжая Хюррем"

Списание всех денег с карт: Приватбанк предупредил украинцев, подробности
Показать еще

В 2017 году самой красивой была признана певица, тренер шоу «Голос» Тина Кароль. Интересно, что ее признавали самой красивой и в 2008 году. Что ж, Кароль и правда является одной из самых ярких представительниц украинского шоу-бизнеса. Не удивительно, что на нее засматривается звездный тренер из Молдовы Дан Балан.

тина кароль

тина кароль

Украинская певица Ани Лорак, которая сегодня строит карьеру в России, стала обладательницей титула «Самая красивая» в 2012 году. С ней в паре конкурс выиграл певец Иван Дорн, который также любит выступать в РФ.

ани лорак

Ани Лорак

В 2009 году обладательницей премии стала Настя Каменских. Стоит отметить, что сегодня красотка выглядит намного лучше, чем 10 лет назад, когда она выступала в дуэте с Потапом и имела проблемы с лишним весом.

настя каменских

Настя Каменских

Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева была признана самой красивой в 2010 году. Отметим, что Брежневу регулярно называют одной из красивейших женщин на просторах СНГ.

вера брежнева

вера брежнева

Кстати, в 2006 году титул «Красивейшей» получила Наталья Могилевская, которая на тот момент была на пике популярности после «Танцев со звездами» в паре с Владом Ямой.

наталья могилевская

наталья могилевская с микрофоном

Напомним, что Оля Полякова без стыда посветила прелестями перед двумя мужчинами: «Дама с перчиком».

Как сообщала Politeka, Вере Брежневой крепко досталось из-за скандала в семье: "Связалась с горячей брюнеткой...".

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак заинтриговала горячим фото на диване, декольте впечатляет: "С Лазаревым дуэт?".