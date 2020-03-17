Ежегодно десятки журналов, конкурсов и организаций в мире выбирают самых красивых женщин в мире

Politeka.net решила вспомнить, кто выигрывал престижную награду «Самая красивая женщина Украины» по версии журнала VIVA! Отметим, что в 2019 году из-за военного положения эту награду не вручали.

В 2018 году самой красивой женщиной Украины признали суперблондинку Ольгу Полякову. Она обогнала в рейтинге многих певиц, актрис и телеведущих. В этом же году титулом наградили солистку группы The Hardkiss Юлию Санину.

В 2017 году самой красивой была признана певица, тренер шоу «Голос» Тина Кароль. Интересно, что ее признавали самой красивой и в 2008 году. Что ж, Кароль и правда является одной из самых ярких представительниц украинского шоу-бизнеса. Не удивительно, что на нее засматривается звездный тренер из Молдовы Дан Балан.

Украинская певица Ани Лорак, которая сегодня строит карьеру в России, стала обладательницей титула «Самая красивая» в 2012 году. С ней в паре конкурс выиграл певец Иван Дорн, который также любит выступать в РФ.

В 2009 году обладательницей премии стала Настя Каменских. Стоит отметить, что сегодня красотка выглядит намного лучше, чем 10 лет назад, когда она выступала в дуэте с Потапом и имела проблемы с лишним весом.

Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева была признана самой красивой в 2010 году. Отметим, что Брежневу регулярно называют одной из красивейших женщин на просторах СНГ.

Кстати, в 2006 году титул «Красивейшей» получила Наталья Могилевская, которая на тот момент была на пике популярности после «Танцев со звездами» в паре с Владом Ямой.

Напомним, что Оля Полякова без стыда посветила прелестями перед двумя мужчинами: «Дама с перчиком».

Как сообщала Politeka, Вере Брежневой крепко досталось из-за скандала в семье: "Связалась с горячей брюнеткой...".

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