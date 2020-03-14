Відома українська співачка Оля Полякова в екстремальному міні засвітилася в компанії коміків з «Квартал 95» Юрія Ткача та Євгена Кошового

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку Полякова стоїть у міні-сукні, яка оголює її стрункі ніжки. Зверху Полякова накинула піджак. Зірка доповнила образ довгими чобітьми в незвичайний принт. Зазначимо, що коміки тісно притулилися до співачки.

«Дорогі мої, сьогодні стартує прем'єра нового сезону «Розсміши коміка» в абсолютно несподіваному форматі - весь виграш учасники будуть віддавати на реалізацію соціальних проектів по всій країні», - розповіла Полякова.

За годину пост артистки зібрав понад 8 тисяч коментарів.

«Жека на фото вийшов краще за всіх», «Оля, Ви найкраща і нереальна красуня!!! З задоволенням буду дивитися "Розсміши коміка" з Вами», «Кошовий якось не впевнений у собі поряд з Вами», «Ваші ніжки зроблять рекламу будь яким лаптям», «Нууу Полякова завжди красуня, з перчиком», - пишуть користувачі мережі.

До речі, раніше зірка вже публікувала фото з Ткачем і Кошовим з цієї фотосесії. Тільки там чоловіки тримали Ольгу на руках. Як відомо, Полякова стане партнеркою Євгена Кошового в шоу «Розсміши коміка», де вона займе місце президента Володимира Зеленського. Відзначається, що суддівське крісло також могли зайняти Олена Кравець чи Валерія Товстолес з "Жіночого кварталу". Але в підсумку вибрали Полякову.

Раніше ми писали, що Ольга Полякова опублікувала фото в блискучому платті з відкритими плечима і без білизни. На голові у артистки була маска у вигляді якоїсь птиці. Волосся Полякова вирішила залишити розпущеним.

Нагадаємо, що Оля Полякова в міні-сукні виставила напоказ свою головну гордість: "Оля, тут же діти!".

Як повідомляла Politeka, Полякова влаштувала екстремальний відпочинок в одному купальнику, засвітивши груди: "З глузду з'їхала?".

Також Politeka писала про Полякову, Фреймут та інших зірок, які змінили колір волосся і вразили виглядом: яскраві фото до і після.