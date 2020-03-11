38-річна українська співачка і актриса Віра Брежнєва вляпалася в новий скандал, нарвавшись на обурення хейтерів
Так, Брежнєва виказала у соцмережі підтримку Оксані Самойловій, дружині російського репера Джигана, але замість подяки накликала на себе біду.
Як відомо, сім'я репера в даний час на межі розпаду. Джиган знаходиться в наркологічній клініці Майамі і бореться з алкоголізмом, поки його дружина разом з чотирма дітьми мріє повернутися на батьківщину. Яке ж було здивування публіки, коли практично перед самим 8 Березня Джиган збрив брови й бороду, та виставив компрометуюче відео, на якому не соромився у виразах.
Через кілька годин після виходу скандального ролика гаряча брюнетка Самойлова виставила фото, де вона з малюками. Виправдовуватися за чоловіка дівчина не стала, а просто написала: "Добре, що у мене є мої діти".
Оксану підтримують не лише фанати, але й колеги чоловіка по сцені, в тому числі і Брежнєва. Після того, як співачка зв'язалася із Самойловою та залишила коментар «Збережіть себе. Подумки підтримка від усіх нас», на неї накинулися, пригадавши минулі гріхи. Зокрема, артистку досі називають розлучницею за те, що нібито вкрала нинішнього чоловіка Костянтина Меладзе з його колишньої сім'ї.
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