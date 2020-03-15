Ані Лорак порадувала шанувальників спокусливим знімком на дивані

Відома українська співачка, яка вже давно «втекла» жити і працювати в Росії, продовжує дивувати фанатів змінами у зовнішності. Не так давно Ані вирішила поекспериментувати з зачіскою і зробила собі чуба і більш темний колір волосся.

Як повідомляє Politeka, співачка опублікувала нове фото на дивані, на якому вона лежить з відкритим ротом, підклавши руки під голову.

Новим знімком вона натякнула, що готує сюрприз шанувальникам, і який буде вже незабаром.

Також вона засвітила на фото декольте в короткому топі з широкими рукавами. Образ доповнювали штани з високою посадкою в тон топу.

Волосся вона поклала об'ємними пасмами.

В коментарях шанувальники гідно оцінили її новий образ і фото. Також більшість фоловерів відзначили, що чекають її сюрприз.

«З Лазарєвим дует?», «Чарівні ангел», «Ані Лорак, я ваша фанатка, дуже вас люблю і, можливо, настане такий день, коли я з вами зустрінусь», «З нетерпінням чекаю», «Я вже не можу дочекатися. Кароліна, спасибі вам велике за те , що балуєте нас своїми прекрасними сюрпризами. Я припускаю, що це буде пісня , але там як буде...в будь-якому випадку я знаю , що це буде чудово», «Кароліна, ти Неймовірна)», «Така ніжна 💫», – написали під фото зірки користувачі мережі.

Нагадаємо, що артистка поділилася новим знімком у своєму Instagram. На атмосферному фото Лорак позує перед високим дзеркалом. З одягу на співачці видно тільки стильне бежеве пальто.

На знімку Лорак дивиться в дзеркало і задумливо перебирає пасмо волосся пальцями. При цьому її волосся виглядають темнішими, ніж зазвичай. Втім, такий ефект міг виникнути із-за приглушеного освітлення в кімнаті. У коментарях до фото хтось припустив, що на співачці може бути перуку.

Нагадаємо, роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняній фотосесії.

Як повідомляла Politeka, Лорак похвалилася розвагами з найкращою подругою в Києві.

Також Politeka писала, що Лорак поїхала в Київ забирати дитину у колишнього чоловіка.