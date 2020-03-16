Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли сделала откровенное признание по поводу своей внешности

Звезда колола себе ботокс и откровенно призналась, что перестаралась с попытками быть красивой, об этом она заявила турецкому каналу D:

«…я делала ботокс, но перестаралась. Сейчас и уже долгое время я ничего не делаю со своим лицом».

К инъекциям красоты Мэрьем «сподвигла» неуверенность в себе – именно в этот период актриса и прибегла к процедурам. Но она заверила, что никогда не делала именно пластические операции, вместе с тем, добавила, что посещает клинику пластической хирургии ради «чудо-крема»:

«Я периодически бываю у пластического хирурга, но только для того, чтобы нанести специальный крем, который подходит коже моего лица».

Напомним, что Мерьем Узерли порадовала поклонников фотографии с последнего мероприятия

На серии фотографий актриса красуется на красной дорожке в окружении журналистов, смеется, улыбается в камеру, а также сидит в зрительском зале. Для выхода в свет Мерьем выбрала топ с глубоким декольте, серый пиджак с необычными плечами. Волосы актриса собрала в гульку. Макияж Мерьем был идеальным, на фото ее лицо смотрится невероятно.

«Права женщин и гендерное равенство - одна из самых важных тем нашего общества. Мы должны все больше и больше работать рука об руку, чтобы создать лучшее место на «нашей» планете Земля, где все полы должны быть равными. Одним из проектов, которые поддерживают права женщин и гендерное равенство, является фестиваль SHEnema», - рассказала Узерли про мероприятие, которое она посетила.

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