Владимир Остапчук раскрыл правду о своих текущих отношениях с бывшей женой

Известный украинский ведущий и шоумен недавно «прославился» из-за скандала со своим разводом. В интервью каналу «Украина» Остапчук признался, что относится к своему расставанию с женой в целом положительно.

«Развод – это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос – зачем его тянуть дальше?», - заявил ведущий.

Он также заявил, что никогда не думал, что слава придет к нему из-за подобного скандала, а не благодаря участию в популярных проектах.

Остапчук добавил, что несмотря на скандальное заявление его бывшей супруги Елены Войченко, которая на всю страну рассказала о его изменах и манипуляциях, сейчас они общаются вполне нормально.

«Мы нормально общаемся, я бываю у детей. Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки, и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так гладко», - пояснил ведущий.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, платит ли алименты на своих детей.

«Мы не говорим на эту тему», - заявил он.

Ранее сообщалось, что новость о разводе известного украинского шоумена Владимира Остапчука и его красавицы-жены Елены Войченко всколыхнула общественность еще в конце прошлого года.

Сейчас бывшим супругам, которые пробыли в браке 12 лет, нужно договориться в вопросах, касающихся двоих детей.

Оданко, по словам Войченко, Остапчук не хочет брать на себя никакой ответственности. Сейчас стало известно, что мужчина состоит в новых отношениях с 33-летней нотариусом Кристиной и, видимо, ею заняты мысли шоумена.

"К сожалению, Владимир здесь не хочет никакой официальной ответственности брать на себя. Поэтому, вероятно, или это решит суд, или, дай бог, человек дойдет до какого-то разумного вывода", – сообщила Елена.

Напомним, бывшая жена Остапчука устала молчать и высказалась о его новой любовнице.

Как сообщала Politeka, скандальный Остапчук выдал грязную правду о мужчинах, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Остапчук унизил украинцев и опозорился заявлением о Евровидении.