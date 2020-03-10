Новость о разводе известного украинского шоумена Владимира Остапчука и его красавицы-жены Елены Войченко всколыхнула общественность еще в конце прошлого года

До сих пор данная тема обсуждается, тем более, что стало известно об изменах телеведущего, пишет Politeka.net. Сейчас бывшим супругам, которые пробыли в браке 12 лет, нужно договориться в вопросах, касающихся двоих детей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Оданко, по словам Войченко, Остапчук не хочет брать на себя никакой ответственности. Сейчас стало известно, что мужчина состоит в новых отношениях с 33-летней нотариусом Кристиной и, видимо, ею заняты мысли шоумена.

Сейчас пара выкладывает похожие фото и видео в соцсетях и никого не стесняется.

В интервью “Зірковому шляху” Елена Войченко прокомментировала слухи о романе экс-супруга. По словам девушки, ей понятно поведение новой пассии, но совершенно неясно, почему так поступает Владимир.

Как отметила Войченко, сейчас нужно решить вопросы по содержанию, общению, кто будет с детьми физически и где они будут находиться.

"К сожалению, Владимир здесь не хочет никакой официальной ответственности брать на себя. Поэтому, вероятно, или это решит суд, или, дай бог, человек дойдет до какого-то разумного вывода", – сообщила Елена.

Позже бывшая жена Остапчука сообщила, что у Владимира не хватет времени на общение, ведь он работает.

Также Елена прокомментировала недавние высказывания бывшего супруга на концерте группы KAZKA. Так, он заявил, что на "Евровидении-2020" победит российская группа "Little Big", поэтому украинским исполнителям "Go_A" не стоит ехать на конкурс.

Кроме того, шоумен завяил, что "Евровидение" - это конкурс "геев, инвалидов и фриков". А затем пошутил о разводе с Еленой, сказав, что после этого скандала у него увеличилось количество подписчиков в соцсетях. Однако позже шоумен извинился за все слова.

Напомним, Владимир Остапчук в первый день весны заинтриговал фото, где он улыбается с женской рукой на щеке. Видимо, это рука той самой Кристины, но пока данную информацию никто не комментирует.

Напомним, Остапчук после пикантного фото с любовницей ошарашил признанием.

Как сообщала Politeka, Остапчук показал общее фото с любовницей, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Остапчук изменился до неузнаваемости после развода: новое фото говорит само за себя.