Скандальный телеведущий Владимир Остапчук решил в необычной форме поздравить женщин с 8 марта

Поздравление он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.

«Как же вы с нами, девочки, мучаетесь. Мы вечно тупим, не можем выбрать элементарный кефир, с ребёнком нас не оставишь и перед подругами иногда стыдно. Мы не следим за весом, языком и кошельком. Мы что-то доказываем, вечно все забываем и никогда не знаем, что где лежит», - пишет Остапчук.

По его словам, мужчины становятся идеальными только, когда провинятся. И остаются такими, пока женщины их не прощают.

«Но не смотря на все это Вы любите нас. Вы верите в нас, вы нами восхищаетесь, вы дарите жизнь и второе дыхание, вы даёте ещё один-это-точно-последний-шанс. Годами», - отметил телеведущий.

Он добавил, что женщины вдохновляют, утешают, помогают мужчинам. По его словам, женщинам все это удается благодаря безграничной любви и вере.

За час пост Остапчука собрал около 5 тысяч лайков. Многим поклонницам телеведущего понравилось поздравление Остапчука, несмотря на то, что недавно многие женщины осуждали его за громкий развод.

«Не все такие, как ты написал Вова», «Красиво сказано», «Как красиво и честно», «Спасибо за такие слова. Очень красиво написано», «Спасибо. От Вас пока самое необычное поздравление», «А мы не мучаемся, мы – наслаждаемся», «Вот прям в точку. Наверное этот текст имеется в виду, когда кто-то говорит «Все мужики одинаковые» - пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук попал в новый скандал из-за резкого высказывания о песенном конкурсе «Евровидение». Остапчук назвал «Евровидение» «конкурсом геев, инвалидов и фриков». Интересно, что сам телеведущий прославился именно благодаря «Евровидению». Он провел конкурс в Украине, после чего его гонорары взлетели в разы.

Напомним, что Остапчук показал общее фото с любовницей, пикантные фото облетели сеть: "Мартовский кот".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука призналась, как покорила телеведущего: "Феромоны, мозг и...".

Также Politeka писала, что Остапчук после пикантного фото с любовницей ошарашил признанием: "Зачем такое выставлять?".