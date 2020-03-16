Актриса Светлана Ходченкова , которая ранее неоднократно снималась в фильмах производства "Квартала 95", показала новый нежный постановочный кадр
Свежий снимок длинноногая артистка-красавица опубликовала в своем микро-блоге в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото звезда экранов расположилась на кровати и свои стройные ножки при этом подняла ввверх и попросту забросила их на стену.
Белокурая красотка позировала в модном коротком платьице и массивных ботинках. Помимо прочего, Светлана засветила частично свои бедра. На фото российская актриса игриво смотри в объектив камеры и улыбалась. Тонкий силуэт в тусклого голубого цвета наряде на белых простынях выглядел очень эффектно.
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Поклонники звездной артистки пишут под фото в комментариях массу комплиментов - они называют Светлану "невероятной", "красавицей", "богиней" и не только.
Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова поделилась снимком с отдыха. Актриса улеглась на кромку бассейна. На ней был надет черно-розовый раздельный купальник, подчеркивающий стройную фигуру 37-летней актрисы. На фото также можно увидеть пальмы.
Как известно, Ходченкова играет не только в российских и украинских фильмах. Ей также посчастливилось попасть в Голливуд. Ее пригласили сыграть роль злодейки в фильме «Росомаха: Бессмертный». Как рассказывала Светлана, у нее было не так много общих сцен с Хью Джекманом, но артист запомнился своим профессионализмом и доброжелательностью.
Кроме этого, Ходченкова сыграла эпизодическую роль в фильме «Шпион, выйди вон».
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