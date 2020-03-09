Российская актриса Светлана Ходченкова похвасталась необычным фото с отдыха

На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует на кромке бассейна, передает Politeka.

На ней черно-розовый раздельный купальник, подчеркивающий стройную фигуру 37-летней звезды театра и кино.

На фото можно увидеть пальмы, что говорит о том, что снимок сделан на отдыхе в теплых краях. И это действительно так, поскольку звезда наслаждается отпуском в Дубае.

Интересен и сам ракурс фото: оно опубликовано вертикально.

Подписчики традиционно рассыпались в комплиментах звезде, однако были и те, кто обратил внимание на пугающую худобу актрисы.

«Идеальная горизонталь!», «Красота спасет мир. Вы божественны», «Свет, тебя совсем не кормят?)))», – пишут фанаты в комментариях.

Как известно, Светлана Ходченкова – одна из немногих российских актрис, которая покорила США. Она сыграла в нашумевших голливудских лентах. Роль в фильме «Росомаха: Бессмертный» удивила и впечатлила как саму звезду, так и поклонников. Впоследствии Светлана вспоминала, что общих сцен с Хью Джекманом у нее было не так много, но артист запомнился своим профессионализмом и доброжелательностью.

Голливудский успех она закрепила участием в новом фильме из франшизы «Люди Икс». Ранее актриса исполнила эпизодическую роль в картине «Шпион, выйди вон», где партнерами по киноленте стали Гари Олдман, Бенедикт Камбербэтч и Том Харди, маститые голливудские знаменитости.

Звезда не забывает поучаствовать и в фотосессиях для различных изданий, в том числе для Marie Claire и Maxim. Светлана также снялась в клипе группы «Ленинград» на песню «Экстаз».

Ранее мы писали, что артистка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала номер в фешенебельном отеле Bulgari Resort Dubai. Судя по накрытому столу и подписи к фото, Светлана как раз проснулась и готовилась позавтракать.

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