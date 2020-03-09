Известный певец Виталий Козловский ответил своей бывшей возлюбленной на критику и слухи об отношениях

Как сообщает Politeka, об этом он рассказал во время общения с журналисткой Катей Осадчей.

Так, Рамина Эсхакзай в одном из своих интервью рассказывала, что во время отношений с Козловским, у них не было интима.

«Что Рамина еще говорит? Не удивлюсь, если она со временем выдумает еще какую-нибудь новую сенсацию и расскажет ее даже тебе. Я ей желаю хорошего пиара и рядом такого мужчину, с которым она не будет вспоминать свои бывшие отношения. Я тебе когда-то говорил, что я перевернул страницу своего прошлого, а теперь я ее вырвал, скомкал, выбросил и вспоминать это не хочу. Этой женщины в моей жизни не существовало и не существует», - отметил певец.

При этом Козловский увернулся от ответа на вопрос о том, есть ли у него роман со своим концертным директором Юлией.

«Катя, я так тебя люблю! Знаешь, я уже много "съел" собак и кошек, когда афишировал свою личную жизнь на всеобщее обозрение. На сегодня мне хочется это оставить для себя. Когда будет какое-то весомое событие – я тебя приглашу», - уточнил он.

До этого мы писали, что бывшая невеста певца Виталия Козловского, популярная украинская блогерша, ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай рассказала, почему решилась на подтяжку лица

Рамина опубликовала фото и видео, на которых над ее лицом в области шеи проводят косметические процедуры. В комментарии к посту девушка пояснила, что она решилась провести нехирургическую подтяжку шеи.

"В большей степени эта процедура нужна девушкам 30+, но мы решили сделать эксперимент в рамках работы с шеей. Кто следит за мной, знает, насколько сильные заломы у меня были и это не зависит от возраста", - написала Эсхакзай.

Напомним, экс-невеста Козловского рассказала об изменах певца: "Была очень несчастной".

Как сообщала Politeka, Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины: "Я ее вырвал".

Также Politeka писала, что экс-невеста Козловского разделась и поразила видом в обычной жизни.