Бывшая возлюбленная исполнителя Виталия Козловского Рамина Эсхакзай порадовала поклонников пикантным снимком в облегающем топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка рекламирует паровой утюг в облегающем топе, который подчеркивает ее внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ого», «фигурка топ!», «красавица», «бомбезная», «шикарная грудь», «вот это топ – шикарное тело», - пишут они.

Как сообщалось ранее, переселенцы из Донецка приехали в Новые Санжары, куда привезли украинцев из Китая, и привезли им провизию, которую смогли собрать.

Автор поста Владимир Рунец в сети опубликовал фотографию продуктов, которые привезли переселенцы из Донбасса. Они разгрузили машину и уехали, отказавшись от комментариев.

"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - передал слова переселенцев Владимир.

На фото можно увидеть ящики с продуктами. В них лежала газировка, фрукты, сладости, а также кофе.

Напомним, экс-невеста Козловского рассказала об изменах певца: "Была очень несчастной".

Как сообщала Politeka, Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины: "Я ее вырвал".

Также Politeka писала, что экс-невеста Козловского разделась и поразила видом в обычной жизни.