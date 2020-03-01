Девушка родилась в первый день весны

Бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай 1 марта отмечает свое 28-летие

Накануне дня рождения девушка поделилась в сети ярким снимком, передает Politeka.

На своей странице в Instagram Рамина опубликовала фотографию, на которой позирует в ярко-розовом плаще. Особое внимание привлекают аксессуары, которыми девушка дополнила образ. Так, она выбрала широкий черный ремень к плащу, такого же цвета сумку и оригинальное шейное украшение в виде огромных скрепок.

Пользователи пришли в восторг от такого образа звезды, о чем поспешили написать в комментариях.

«Красотка❤️», «Невероятная 😍», «Прекрасная!!🤩🤩🤩», «крутая малая», – отмечают они.

Сегодня Рамина – успешная журналистка и ведущая YouTube-канала «Ходят слухи». Она встречается с известными деятелями политики и шоу-бизнеса и разговаривает с ними на самые разнообразные темы, раскрывая новые стороны своих героев. Среди ее гостей – мэр Харькова Геннадий Кернес и певец Максим Барских.

Первая популярность пришла к девушке после участия в пятом сезоне «Холостяка», где она стала финалисткой. Затем был яркий и громкий роман с певцом Виталием Козловским, однако до брака дело так и не дошло.

Ранее мы писали, что экс-бойфренд Рамины признался, что у него появилась новая девушка, но не стал раскрывать ее личность. А в новом интервью программе «Зірковий шлях» певец поделился и вовсе пикантными деталями своей интимной жизни.

Так, Козловский рассказал, что эта сторона отношений для него крайне важна. По словам певца, в постели он бывает очень разный в зависимости от своего настроения.

«Я или взрываюсь, или очень спокоен и всех люблю. И вот мой темперамент перенесся в секс. Я могу быть и ангелом, и демоном одновременно», - рассказал певец.

Напомним, экс-невеста Козловского ошарашила признанием об интиме с певцом.

Как сообщала Politeka, Козловский огорошил воспоминаниями о самом главном в жизни.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.