Звезда Playboy Даша Астафьева показала свою женственную фигуру в откровенном наряде
Глядя на такую фигуристую красавицу-артистку, пишут поклонники Даши, у многих мужчин наверняка не на шутку разыгралась фантазия. Даша настолько хороша, открыто восхищаются ее фолловеры в комментариях, что просто нет слов, чтобы передать насколько. Кто-то даже назвал модель и исполнительницу "Мечтой", передает Politeka.net.
Так на новых опубликованных студийных кадрах Даша Астафьева показалась в блестящем во всех смыслах слова корсете из то ли жемчуга, то ли декорированного какими-то камнями, она была в чулках или колготах, стоит ли говорить о внушительном декольте, обуви на каблуке и ярком макияже...
Украинская исполнительница и актриса так умело передала, вероятно, задумку авторов и предстала перед камерами просто натуральной дивой прямиком из 20-х. Звезда сцены засветила на фото частично свою грудь, стройные ножки и продемонстрировала также насколько артистичной может быть.
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Также ранее сообщалось, что певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как проходили ее последние рекламные съемки.
Даша занимается не только пением и пробуется в роли актрисы, в социальных сетях артистка славится своими жаркими фотографиями, сделанными во время различных фотосессий.
В этот раз певица представила стильные кадры в социальной сети Инстаграм, выполненные в необычном современном стиле. Позируя в стильном обтягивающем наряде, Даша предстала в неожиданном виде. На двух фото можно заметить, как артистка позирует с нарощенными волосами и призывно смотрит в камеру.
Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек.
Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накачанными формами.
Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна.