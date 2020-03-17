Старшая дочь известной украинской артистки Оли Поляковой показала, в каком виде гуляет по улицам города в период карантина
15-летняя Маша появилась на улицах, вероятнее всего, украинской столицы в стильной куртке, солнцезащите и джинсах. Несмотря на то, что в Украине введен карантин из-за коронавируса, девочка была на улице без маски. Хотя, возможно, она ее просто сняла, когда фотографировалась, пишет Politeka.net. Да и людей вокруг особо видно не было.
Сама Маша поинтересовалась у своих подписчиков, что те делают в период карантина. Пользователи пишут разное в ответ, в основном, что молодежи скучно и страшно в сложившейся ситуации, а также "отвешивали" Маше комплименты:
«Тревожно проходит 🌟»
«Дали дистанционное обучение 😒😒😒»
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«Вау 😍✨🍒»
"Как так?"
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«Страшновато»
Ранее девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала с ярким макияжем, особенно выразительными кажутся глаза благодаря "смоки-штрихам". Кроме взрослого внешнего вида, юная красотка эпатировала сеть, прижавшись на фото к полуголому парню. Последний расстегнул рубашку, посветив торсом, ради жаркого снимка.
Складывается впечатление, будто Маше исполнилось не пятнадцать, а как минимум она отметила совершеннолетие и решила пуститься во все тяжкие.
"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - подписала фото дочь Поляковой.
Пользователи не смогли пройти мимо и оставили уйму комментариев.
"Выглядишь тут намного старше 😊 совершеннолетней))☺️"
"Красиво,но +5 лет точно)"
Напомним, юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо: "Не видела еще таких!".
Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в крохотном бикини показала, чем ее одарила мать-природа.
Также Politeka писала, что Осадчая в "изоляции" дала совет украинцам: "Обращайте внимание на..."