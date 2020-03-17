Старшая дочь известной украинской артистки Оли Поляковой показала, в каком виде гуляет по улицам города в период карантина

15-летняя Маша появилась на улицах, вероятнее всего, украинской столицы в стильной куртке, солнцезащите и джинсах. Несмотря на то, что в Украине введен карантин из-за коронавируса, девочка была на улице без маски. Хотя, возможно, она ее просто сняла, когда фотографировалась, пишет Politeka.net. Да и людей вокруг особо видно не было.

Сама Маша поинтересовалась у своих подписчиков, что те делают в период карантина. Пользователи пишут разное в ответ, в основном, что молодежи скучно и страшно в сложившейся ситуации, а также "отвешивали" Маше комплименты:

«Тревожно проходит 🌟»

«Дали дистанционное обучение 😒😒😒»

«Вау 😍✨🍒»

"Как так?"

«В Киеве зафиксировано два случая коронавируса»

«Страшновато»

Ранее девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала с ярким макияжем, особенно выразительными кажутся глаза благодаря "смоки-штрихам". Кроме взрослого внешнего вида, юная красотка эпатировала сеть, прижавшись на фото к полуголому парню. Последний расстегнул рубашку, посветив торсом, ради жаркого снимка.

Складывается впечатление, будто Маше исполнилось не пятнадцать, а как минимум она отметила совершеннолетие и решила пуститься во все тяжкие.

"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - подписала фото дочь Поляковой.

Пользователи не смогли пройти мимо и оставили уйму комментариев.



"Выглядишь тут намного старше 😊 совершеннолетней))☺️"

"Красиво,но +5 лет точно)"

Напомним, юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо: "Не видела еще таких!".

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в крохотном бикини показала, чем ее одарила мать-природа.

Также Politeka писала, что Осадчая в "изоляции" дала совет украинцам: "Обращайте внимание на..."