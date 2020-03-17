Австрийский певец Томас Нойвирт, известный всему миру под псевдонимом Кончита Вурст, вновь сменил образ

Об этом пишет Politeka.net.

Триумфатор Евровидения решил отказаться от своего альтер-эго Кончиты Вурст, и снова стал собой.

Судя по фотографиям, которые певец публикует в своем Instagram, он избавился от накладных ресниц, дерзких стрелок и длинных волос.

На свежих снимках Томаса Нойвирта будет сложно отыскать хотя бы намек на женственность. Он выглядит абсолютным бруталом с бородой, серьгой в носу и густыми бровями. Свою мужественность победитель Евровидения подчеркивает еще и стильной одеждой. В основном "луки" австрийской звезды состоят из широких толстовок.

Некоторые поклонники до сих пор не верят, что певец решил "избавиться" от Кончиты Вурст. Ведь в свое время Томас Нойвирт вдохновил многих на преображение и поиск своего внутреннего "я".

Сам же Томас успокоил фанатов и заявил, что будет разделять творчество на две части: "Кончита" станет продолжением женственного стиля исполнения, а "Вурст" будет олицетворением брутального образа.

Ранее мы рассказывали о том, что Кончита Вурст покрасовалась в одних трусиках. В частности, звезда опубликовала откровенное фото в соцсетях.

Так артист был облачен в трусы с высокой талией и шнуровкой, а также ботфортах на низком ходу. Типичное селфи у зеркала вызвало в сети массу обсуждений. Так одни пользователи уверяют, что Тому не знакомо чувство стыда, другие - откровенно восхищены раздетой Кончитой.

На новом опубликованном Кончитой Вурст фото она сосредоточена на "фотографировании", прическа у артиста мужская, борода таже остается "на месте", немного на снимке заметен и макиях на его лице.

Помимо прочего, Кончита засветила свои подкачанные ягодицы и ноги, а также на фото виднеется "главное мужское достоинство" исполнителя.

Напомним, эпатажная звезда Евровидения покрасовалась в одних трусиках: фото лишает дара речи.

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