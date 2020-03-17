Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как старается защититься от заражения коронавирусом

После того, как стало известно о массовом закрытии общественно-культурных заведений, а также школ и университетов, в городах Украины поднялась паника. В разделе Стори Слава отшутилась по этому поводу, однако немногим позже решила дать личный комментарий и рассказать, как относится к всеобщей панике, информирует Рoliteka.net.

Так, сегодня Каминская решила показать себя в защитной от вируса маске, позируя в лифте перед зеркалом. При этом в подписи артистка рассказала, о том, что хоть и не привествует панику, связанную с покупкой масок и продуктов, она все же "накупила гречки".

После звезда написала несколько мотивирующих слов в адрес поклонников, чтобы те держали себя в руках и верили в лучшее:

«Я не трус , но крупы накупила )))) а если без шуток , то береги себя сам!!!! Планы на вечер посмотреть фильм «заражение» 2011 года 😬 и «Симпсоны в кино» и вы гляньте ! И ещё мы всех победим! Предохраняться в данный период времени нужно особым способом ! Не ленитесь 🙏🏼 берегите себя и близких ❤️😘 и советуйте что посмотреть ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавирус #covid_19», – пишет Слава под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«"Тайна 7 сестер" интересное кино. "Выжить после" 2 сезона», «"Достать ножи"❤️», «1упаковка 400 шт масок по 19 грн, минимум 2 упаковки . Давай купим и раздадим на любимой набережной Оболонь😁», «Тут Вам столько всего насоветовали.. а мне «отпуск по обмену» заходит)) и по доброму, и про светлое, и снег вроде как был 🎈».

До этого мы сообщали, что Слава провела операцию и даже показала поклонникам, как отходила от наркоза. Чтобы подогреть интригу, Каминская не стала рассказывать, что она делала, а предложила особо любопытным поклонникам отгадать, представив заранее целую серию вариантов.

После того, как ей стало лучше, певица отправилась домой и показала себя уже в простом виде без макияжа во время отдыха и засветила небольшой шрам на шее.

Каминская также решила расспросить пользователей сети о паники, которая царит на столичных улицах из-за нововведенного карантина. По ее словам, она вообще не понимает, что происходит, однако не теряет чувства юмора. В одном из последних ролков артистка в шутку сказала: "Пока будете закупаться солью и гречкой, купите и мне, ладно?".

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