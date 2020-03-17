В этот раз Каролина удивила внешним видом на съемках шоу

Знаменитая артиска Ани Лорак показала на превью-кадрах, как приняла участие в специальном шоу и даже дала интервью

В последнее время артистка все реже появляется на публике, однако периодически пополняет свою страницу в Инстаграм различными материалами. Сегодня в разделе Стори Каролина показала, как отправилась на съемки шоу, в котором даже успела дать небольшое интервью, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Каролина появилась на съемках в необычно простом имидже. Позировала звезда перед самым интервью в темных джинсах, черной майке и теплой синей курточке. Причем на лице звезды легкий макияж, но это не помешало поклонникам рассмотреть несколько неестественное и даже кукольное лицо певицы.

Как известно, Каролина уже давно пользуется услугами косметологов, посещая салоны ради уколов красоты. Заметно обновленная форма губ и помолодевшее лицо сделало из Лорак, по мнению пользователей, «второй Повалий», которая в свое время переборщила с пластическими операциями и изуродовала внешность.

На последних фото и видео можно заметить, как звезда позировала без очков и куртки, сидя перед камерами в том же наряде, что и ранее, причем стоит отметить, что и здесь лицо артистки выглядит несколько пухлее, чем ранее.

До этого певица опубликовала новое фото на диване, на котором она лежит с приоткрытым ртом, подложив руки под голову. Новым снимком она намекнула, что готовит сюрприз поклонникам, и который будет уже в скором времени.

Также она засветила на фото декольте в коротком топе с широкими рукавами. Образ дополняли штаны с высокой посадкой в тон топу.

Волосы она уложила объемными прядями.

В комментариях поклонники по достоинству оценили ее новый образ и фото. Также большинство фолловеров отметили, что ждут ее сюрприз.

«С Лазаревым дуэт?», «Прелестный ангел», «Ани Лорак, я ваша фанатка, очень вас люблю и, может быть, наступит такой день, когда я с вами встречусь», «С нетерпением жду», «Я уже не могу дождаться. Каролина, спасибо вам большое за то , что балуете нас своими прекрасными сюрпризами. Я предполагаю, что это будет песня , но там как будет...в любом случае я знаю , что это будет прекрасно», «Каролина, ты Сногсшибательна)», «Такая нежная 💫», – написали под фото звезды пользователи сети.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии.

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве.

Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа.