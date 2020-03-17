Известного украинского певца, лидера группы «Друга ріка» Валерия Харчишина госпитализировали с симптомами коронавірусу

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Музыкант отметил, что вернулся из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса описанного в анамнезах COVID-19: сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице.

При этом, когда Харчишин вызвал «скорую» находясь в пригороде Киева, его решили везти в больницу не в столице, а в Белую Церковь, что за 100 км. Другого варианта прохождения теста не предложили. Добраться до Белой церкви на собственном авто также не позволили.

«Когда я начал отказываться от путешествия в БЦ, посоветовали этого не делать, зато, если уж так, предложили подписать отказ от госпитализации и оставаться дома необстеженим, под расписку о соблюдении домашнего карантина всеми членами семьи до установления путей прохождения теста...», - рассказал Харчишин.

На месте оказалось, что «в ночь с п’пятницу на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с «COVED -19» нет. Они были в Ирпене (откуда скорая) На вопрос — зачем тогда меня привезли за 100км от Киева — разводят руками, говоря что-то о инструкции...», - рассказал музыкант.

Когда же тесты с’появились, оказалось, что они не дают 100% гарантии, и для полного исключения — нужно провести ПЛРтест, а для этого материалы должны отвезти, внимание, обратно в Киев в единственную назначенную лабораторию.

«Тест таки сделали в воскресенье (попал в п’пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, с рентгеном у меня обнаружили одностороннюю пневмонию», - рассказал Харчишин.

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