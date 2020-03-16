Популярний голлівудський актор Ідріс Ельба, якого кілька років тому визнали найсексуальнішим чоловіком року, підхопив коронавірус
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Twitter чоловіки.
«Сьогодні вранці у мене був позитивний тест на Covid - 19. Я почуваюся добре, у мене поки немає ніяких симптомів, але я був ізольований з тих пір, як дізнався про свій можливий вплив вірусу. Залишайтеся вдома, люди, будьте прагматичні. Я буду тримати вас в курсі того, як у мене справи 👊 🏾 👊 🏾 без паніки», - йдеться в повідомленні.
При цьому актор уточнив, що його дружина поки що також відчуває.
До цього ми писали, що коронавірус підхопила інша зірка Голлівуду Том Хенкс і його дружина.
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63-річний Хенкс і його дружина звернулися за медичною допомогою, коли в Квінсленді у них з'явилися симптоми застуди, написав актор у Instagram.
Пара була на Золотому березі Квінсленда, де Хенкс працював над фільмом про життя Елвіса Преслі.
"Ми відчували себе трохи втомленими, як при застуді, були також болю в тілі. У Рити був невеликий озноб, який то зникав, то з'являвся. Була також невелика температура. Як годиться, ми обоє пройшли тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними ", – написав знаменитий актор.
Хенкс повідомив, що вони з дружиною будуть тримати всіх в курсі свого стану і проведуть в самоізоляції стільки часу, скільки буде потрібно для громадської безпеки.
Син пари Чет Хенкс заявив, що його батьки в порядку, добре себе почувають і зробили всі необхідні заходи обережності.
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