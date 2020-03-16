Популярний голлівудський актор Ідріс Ельба, якого кілька років тому визнали найсексуальнішим чоловіком року, підхопив коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Twitter чоловіки.

«Сьогодні вранці у мене був позитивний тест на Covid - 19. Я почуваюся добре, у мене поки немає ніяких симптомів, але я був ізольований з тих пір, як дізнався про свій можливий вплив вірусу. Залишайтеся вдома, люди, будьте прагматичні. Я буду тримати вас в курсі того, як у мене справи 👊 🏾 👊 🏾 без паніки», - йдеться в повідомленні.

При цьому актор уточнив, що його дружина поки що також відчуває.

До цього ми писали, що коронавірус підхопила інша зірка Голлівуду Том Хенкс і його дружина.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

63-річний Хенкс і його дружина звернулися за медичною допомогою, коли в Квінсленді у них з'явилися симптоми застуди, написав актор у Instagram.

Пара була на Золотому березі Квінсленда, де Хенкс працював над фільмом про життя Елвіса Преслі.

"Ми відчували себе трохи втомленими, як при застуді, були також болю в тілі. У Рити був невеликий озноб, який то зникав, то з'являвся. Була також невелика температура. Як годиться, ми обоє пройшли тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними ", – написав знаменитий актор.

Хенкс повідомив, що вони з дружиною будуть тримати всіх в курсі свого стану і проведуть в самоізоляції стільки часу, скільки буде потрібно для громадської безпеки.

Син пари Чет Хенкс заявив, що його батьки в порядку, добре себе почувають і зробили всі необхідні заходи обережності.

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