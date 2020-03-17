Про зараження коронавірусом повідомив актор Крістофер Хивью, який зіграв роль Тормунда в серіалі " Гра престолів

Про це він написав написав на своїй сторінці в Instagram

"Привіт з Норвегії! З жалем повідомляю, що у мене сьогодні був виявлений коронавірус COVID-19. Я зі своєю сім'єю буду перебувати вдома на карантині стільки, скільки буде потрібно", — йдеться в повідомленні.

Актор зазначив, що у нього проявилися легкі ознаки застуди. За словами Хивью, з ним зараз все гаразд, проте своїх шанувальників він закликав відповідально поставитися до карантину, оскільки для інших людей коронавірус несе небезпеку. Артист нагадав про необхідність мити руки, триматися від інших на відстані 1,5 метра і суворо дотримуватися карантин.

"Просто робіть все можливе, щоб зупинити поширення вірусу. Разом ми можемо боротися з ним і запобігти кризі в наших лікарнях", – зазначив зірка Гри престолів.

Хивью рекомендував відвідати сайт Центру контролю за захворюваннями Норвегії, дотримуватися правил безпеки і піклуватися про близьких.

Нагадаємо, відома французька і голлівудська актриса (уродженка українського міста Бердянськ) Ольга Куриленко, що прославилася роллю подруги Джеймса Бонда у фільмі Квант милосердя, заразилася китайським коронавірусом Covid-2019.

Раніше відомий голлівудський актор Том Хенкс оголосив про те, що разом зі своєю дружиною Ритою Вілсон заразився коронавірусом COVID-19.

63-річний Хенкс і його дружина звернулися за медичною допомогою, коли в Квінсленді у них з'явилися симптоми застуди.

Пара була на Золотому березі Квінсленда, де Хенкс працював над фільмом про життя Елвіса Преслі.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

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