55-летняя украинская певица Таисия Повалий, которая вот уже пять лет как покинула пределы нашей страны, приоткрыла завесу тайны, как ей жилось все это время в России

Звезда согласилась дать интервью украинским журналистам в одном из киевских ресторанов. Повалий резко отнеслась к клейму "предательницы".

"Меня выгнали из страны. Я боролась за свою жизнь. Я могла сойти с ума - все для этого делали. Как я жила эти 5 лет - известно только мне и Господу Богу... Что я такого плохого сделала? Кого-то убила и что-то украла? Я никого не оскорбляла, никогда не переходила на личности, не занималась черным пиаром! Почему я? Почему на меня в один момент вылили всю грязь?", - откровенно поделилась артистка своими переживаниями.

По словам Таисии, ее даже хотели лишить жизни.

"Мне сказали убираться отсюда, и теперь спрашивают, где я пела? А не пошли бы они... Вот так и напишите", - добавила Повалий.

Певица рассказала, что всегда боялась возвращаться домой - особенно из-за всей этой травли переживала ее мать.

Ранее мы сообщали, Повалий заявила в интервью, что украинцы должны принести ей извинения за "грязь".

"Морально я не могу без музыки, не могу без сцены, не могу без своего зрителя. Это моя жизнь! Я хотела выжить. Что они хотели? Чтобы я просто исчезла? Не дождутся!", - эмоционально отреагировала Таисия.

До этого в сети ходила информация, что Повалий попала в немилость из-за концерта в 2014 году в аннексированном Крыму. Артистка опровергла слухи и сообщила, что не нарушила ни один закон Украины. По этой причине, Повалий, как гражданке Украины, становится непонятно, почему ей запрещают выступать на родине.

Также мы рассказывали, Повалий огорошила опубликованным в Инстаграм фото, на котором она предстала в маске и инвалидной коляске. Как оказалось, артистку преследуют несчастья. Сначала у нее сломалась кофеварка, а затем гаражные ворота, но венцом злоключений стало обострение старого заболевания. У певицы серьезные проблемы с ногой, из-за чего она и очутилась в больнице.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Также Politeka сообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.