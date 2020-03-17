Известный российский певец Филипп Киркоров показал совместное фото с детьми в Инстаграм

На фото Филипп позирует в джинсах и свитере или чем-то подобном. Он присел на стул, а руками обнимает своих детей - мальчика и девочку. Они были в желтых пушистых жилетах. Фото получилось очень ярким и нежным, можно сказать - семейным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто спасёт Мир? Конечно, любовь. Ну а каждый поворот жизни - очередной повод остановится", - написал Филипп под кадром.

"Самый лучший папа!", "Любовь сильнее страха", "Это точно! Любви вам огромной!", "Какие красивые дети....конечно есть в кого", "Какие у вас красивые дети, Фи".

Ранее мы сообщали, что российский певец Филипп Киркоров растит 8-летнюю дочь Аллу-Викторию и 7-летнего сына Мартина-Кристина.

Стоит отметить, что мальчик растет настоящим красавчиком, у него уже имеется собственный аккаунт в Инстаграм, где он и делится периодически яркими фото. Однако, скорее всего, вся эта активная жизнь детей в соцсетях транслируется самым Филиппом.

Так на новом фото, сын Киркорова предстал в стильном костюмчике и в жизнеутверждающей обстановке - на фото желтых стен студии. Паренек позировал в цветастом, будто бы из разных лоскутков, пиджаке, джинсиках и кедах. При этом звездный отпрыск уверенно смотрел в объектив камеры, сидя на пуфике.

Сообщалось, что известный российский певец Филипп Киркоров показал возлюбленную-красавицу и поздравил ее с праздником.

«Душа моя родная, с днём рождения тебя, @djkatyaguseva ❤️ Рад, что со мной есть рядом человек, с которым смотрим в одном направлении... Мы всегда с тобой на одной волне💯 Пусть твоя жизненная энергия, новые идеи, желания бьют ключом! А я всегда рядом💥», - говорится в сообщении.

Напомним, 8-летняя дочь Киркорова сразила наповал праздничным видом, яркое фото

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