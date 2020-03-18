Филиппа Киркорова, как известно, называют королем российской эстрады - не зря, считают его преданные поклонники

Известный исполнитель представил в сети свою новую песню. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артиста.

Так на новом опубликованном мини-видео красуется лицо самого Филиппа вместе с цветами и прочей графикой - похоже на обложку альбома или что-то в этом роде. Творчество артиста растрогало россиян и не только, буквально до слез, отмечают некоторые его поклонники:

«Самое время рассказать вам про историю каждой песни из альбома #POMAHЬI 🔜

У каждой из них интересная судьба.

Начать решил с песни ПРОСТИ... «Прости» - это самое сложное слово, которое нам порой трудно произнести... Так и с этой композицией, мне пришлось переосмыслить ее несколько раз, чтобы выпустить.

Но увидел, что в шоу - это особый момент, когда звучит песня - людей она очень трогает, слёзы льются у зрителей... И вот #прости заняла место в альбоме💛

Автор музыки и слов: Михаил Бублик», - продолжительно подписал артист свое мини-видео с песней.

Подписчики звезды пишут в комментариях о том, как талантлив Филипп и что его творчество трогает до глубины души:



«А у вас какой сингл-фаворит из 16-ти?»



«И да! Пусть сегодня у вас будет СОЛНЕЧНЫЙ!☀»

«Сладкая да горькая 💞 Это была любовь 💔»

«Каждый сингл уникальный. В том числе и этот... И слезы действительно наворачиваются! 🙏»

«Это просто ваууу!!!»

Напомним, ранее известный российский певец показал, как отдохнул в США с детьми.

Так на новом опубликованном видео, Киркоров веселиться вместе со своей дочерью Аллой-Викторией и в компании известной детской блогера Насти с отцом девочки. Русскоязычный канал малышки имеет множество подписчиков на YouTube - более миллиона, а ее родители уже снимали Киркорова в одном из выпусков блога Насти. На кадрах над головами мужчин поднимается и разрывается блестящий шар с не менее блестящим содержимым и все это сыплется прямо на звезд:

«‼️Осторожно! Видео излучает позитивные вибрации, заряжает всех отличным настроением!💯 Краски жизни в твоих руках – выбирай яркие тона! 🎨 …», - подписал Филипп видео. Примечательно, что шар над мужчинами лопается именно с помощью восьмилетней Аллы-Виктории – девочка со всем задором тычет иголкой в шарик и тот мгновенно разрывается.

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