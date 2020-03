View this post on Instagram

#StayAtHome и слушайте качественную музыку🎶 Самое время рассказать вам про историю каждой песни из альбома #POMAHЬI 🔜 У каждой из них интересная судьба. Начать решил с песни ПРОСТИ... «Прости» - это самое сложное слово, которое нам порой трудно произнести... Так и с этой композицией, мне пришлось переосмыслить ее несколько раз, чтобы выпустить. Но увидел, что в шоу - это особый момент, когда звучит песня - людей она очень трогает, слёзы льются у зрителей... И вот #прости заняла место в альбоме💛 Автор музыки и слов: Михаил Бублик. А у вас какой сингл-фаворит из 16-ти? И да! Пусть сегодня у вас будет #цветнастроения СОЛНЕЧНЫЙ!☀️