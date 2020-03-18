Філіпа Кіркорова, як відомо, називають королем російської естради - не дарма, вважають його віддані шанувальники

Відомий виконавець представив в мережі свою нову пісню. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артиста.

Так на новому опублікованому міні-відео красується обличчя самого Філіпа разом з квітами та іншою графікою - схоже на обкладинку альбому або щось в цьому роді. Творчість артиста розчулила росіян і не тільки, буквально до сліз, відзначають деякі його прихильники:

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«Саме час розповісти вам про історію кожної пісні з альбому #РОМАНЬІ 🔜
У кожної з них цікава доля.
Почати вирішив з пісні ПРОСТИ... «Прости» - це складне слово, яке нам деколи важко вимовити... Так і з цією композицією, мені довелося переосмислити її кілька разів, щоб випустити.
Але побачив, що в шоу - це особливий момент, коли звучить пісня - людей вона дуже зворушує, сльози ллються глядачів... І ось #прости зайняла місце в альбомі💛
Автор музики і слів: Михайло Бублик», - тривало підписав артист своє міні-відео з піснею.

Підписники зірки пишуть в коментарях про те, який талановитий Філіп і що його творчість зворушує до глибини душі:

«А у вас який сингл-фаворит з 16-ти?»

«І так! Нехай сьогодні у вас буде СОНЯЧНИЙ!☀»

«Солодка та гірка 💞 Це була любов 💔»

«Кожен сингл унікальний. В тому числі і цей... І сльози дійсно навертаються! 🙏»

«Це просто ваууу!!!»

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#StayAtHome и слушайте качественную музыку🎶 Самое время рассказать вам про историю каждой песни из альбома #POMAHЬI 🔜 У каждой из них интересная судьба. Начать решил с песни ПРОСТИ... «Прости» - это самое сложное слово, которое нам порой трудно произнести... Так и с этой композицией, мне пришлось переосмыслить ее несколько раз, чтобы выпустить. Но увидел, что в шоу - это особый момент, когда звучит песня - людей она очень трогает, слёзы льются у зрителей... И вот #прости заняла место в альбоме💛 Автор музыки и слов: Михаил Бублик. А у вас какой сингл-фаворит из 16-ти? И да! Пусть сегодня у вас будет #цветнастроения СОЛНЕЧНЫЙ!☀️

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Нагадаємо також, відомий російський співак показав, як відпочив у США з дітьми. 

Так на новому опублікованому відео, Кіркоров веселитися разом зі своєю дочкою Аллою-Вікторією і в компанії відомої дитячої блогера Насті з батьком дівчинки. Російськомовний канал дівчинки має безліч підписників на YouTube - більше мільйона, а її батьки вже неодноразово знімали Кіркорова в одному з випусків блогу Насті. На кадрах над головами чоловіків підіймається і розривається блискуча куля з не менш блискучим вмістом і все це сиплеться прямо на зірок:

«‼️Обережно! Відео випромінює позитивні вібрації, заряджає всіх відмінним настроєм!💯 Фарби життя в твоїх руках – обирай яскраві тони! 🎨 …», - підписав Філіп відео. Примітно, що куля над чоловіками лопається саме з допомогою восьмирічної Алли-Вікторії – дівчинка з усім запалом тицяє голкою в кульку і та миттєво розривається.

Нагадаємо, 8-річна дочка Кіркорова вбила наповал святковим виглядом, яскраве фото

А ще Politeka писала, що Кіркоров в оточенні фавориток похвалився незвичайним талантом

Також Politeka повідомляла, що схудлий Кіркоров вразив росіян безглуздим зовнішнім виглядом

 

 

 