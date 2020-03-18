Філіпа Кіркорова, як відомо, називають королем російської естради - не дарма, вважають його віддані шанувальники

Відомий виконавець представив в мережі свою нову пісню. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артиста.

Так на новому опублікованому міні-відео красується обличчя самого Філіпа разом з квітами та іншою графікою - схоже на обкладинку альбому або щось в цьому роді. Творчість артиста розчулила росіян і не тільки, буквально до сліз, відзначають деякі його прихильники:

«Саме час розповісти вам про історію кожної пісні з альбому #РОМАНЬІ 🔜

У кожної з них цікава доля.

Почати вирішив з пісні ПРОСТИ... «Прости» - це складне слово, яке нам деколи важко вимовити... Так і з цією композицією, мені довелося переосмислити її кілька разів, щоб випустити.

Але побачив, що в шоу - це особливий момент, коли звучить пісня - людей вона дуже зворушує, сльози ллються глядачів... І ось #прости зайняла місце в альбомі💛

Автор музики і слів: Михайло Бублик», - тривало підписав артист своє міні-відео з піснею.

Підписники зірки пишуть в коментарях про те, який талановитий Філіп і що його творчість зворушує до глибини душі:



«А у вас який сингл-фаворит з 16-ти?»



«І так! Нехай сьогодні у вас буде СОНЯЧНИЙ!☀»

«Солодка та гірка 💞 Це була любов 💔»

«Кожен сингл унікальний. В тому числі і цей... І сльози дійсно навертаються! 🙏»

«Це просто ваууу!!!»

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Так на новому опублікованому відео, Кіркоров веселитися разом зі своєю дочкою Аллою-Вікторією і в компанії відомої дитячої блогера Насті з батьком дівчинки. Російськомовний канал дівчинки має безліч підписників на YouTube - більше мільйона, а її батьки вже неодноразово знімали Кіркорова в одному з випусків блогу Насті. На кадрах над головами чоловіків підіймається і розривається блискуча куля з не менш блискучим вмістом і все це сиплеться прямо на зірок:

«‼️Обережно! Відео випромінює позитивні вібрації, заряджає всіх відмінним настроєм!💯 Фарби життя в твоїх руках – обирай яскраві тони! 🎨 …», - підписав Філіп відео. Примітно, що куля над чоловіками лопається саме з допомогою восьмирічної Алли-Вікторії – дівчинка з усім запалом тицяє голкою в кульку і та миттєво розривається.

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