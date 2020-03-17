Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут рассказала, как будет переживать карантин из-за коронавируса Covid-19

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«У нас нет иммунитета не только на вирус, но и на времена, которые мы переживаем. Жизнь на паузе. Сейчас важно оставаться спокойным, ведь паника такая заразная. Я выбрала для себя «метод лебедя». Эта птица плывет себе спокойно плесами рек и озер, высоко держа голову на гордой шее. И не каждый задумывается, как ему тяжело перебирать лапками под водой. Тревожные дни обязательно пройдут, но как мы поведем себя в трудное время, станет предметом гордости или сожаления и разочарования в себе в будущем... Этот карантин-прекрасная возможность сродниться, подумать о тех, кто рядом, протестить в себе человечность. Желаю нам всем здоровья», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Фреймут позирует в белоснежном наряде, который дополняет элегантный макияж.

«красотка», «бомба», «невероятная», «супер», «идеальный вид. Так держать!», - пишут они.

До этого мы писали, что телеведущая Ольга Фреймут, которая любит поучать людей, на этот раз поделилась секретами своего успеха. На своей странице в Instagram известная ведущая и автор книг по этикету Ольга Фреймут часто делится с поклонниками советами.

На этот раз она рассказала о правила поведения, которые помогают ей произвести выгодное впечатление при знакомстве с людьми и тут же покорить их.

Кроме того она разместила фотографию, на которой попозировала в классическом наряде. Фреймут предстала в черных брюках и белой блузе, а свой образ дополнила ярко-красными губами и укладкой.

Напомним, Фреймут забыла о белье и показала свои тайные места.

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут отбросила стыд и удивила экстремальным декольте.

Также Politeka писала, что исхудавшая Фреймут поразила внешним видом на семейных фото.