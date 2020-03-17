Известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой является Алексей Потапенко (Потап), показала новые кадры в Инстаграм
На кадрах Мишель позирует в темной майке и штанах. На фоне можно увидеть стену, а также после этого других людей и столики или что-то подобное. Андраде была в этот раз с распущенными волосами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Латинская атмосфера вам в сторис", - написала Андраде.
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Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Мишель опубликовала их в сторис, где такая функция отсутствует.
Сообщалось, что известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой является Потап (Алексей Потапенко), показала с подружкой свои умения в Инстаграм
На кадрах Мишель позировала в велотреках и коротком полосатом топе. Рядом с ней стояла напарница в черной одежде. Они вместе станцевали зажигательный танец. Девушки, скорее всего, занимались на какой-то площадке. На фоне играла музыка.
Первая под фото написала дочь Потапа Наташка Горовая. Она отметила, что это очень сложно сделать. Фанаты просмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали несколько комментариев.
Сообщалось, что известная украинская певица Мишель Андраде, которая является подопечной Потапа, показала аппетитные формы в облегающем наряде.
Так, певица решила показать формы в облегающем наряде во время визита в танцевальную студию. Вместе с ней можно заметить еще несколько десяток девушек, которые также разучивают «восьмерку».
Обратим внимание, что для Андраде позирует в коротких облегающих шортах, футболке с надписью adidas и наколенниках.
Напомним, любимица Потапа засветилась в компании двух парней, Дорофеева не сдержалась
А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа приспустила куртку ради сочных снимков
Также Politeka писала, что подопечная Потапа потрясла прелестями в вызывающем топе