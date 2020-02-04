Известная украинская певица Мишель Андраде, продюсирует которую Потап (Алексей Потапенко), показа новую серию жарких фото

На первом снимке Андраде села на кейс, скорее всего с музыкальным оборудованием, и расставила ноги. При этом она положила руку между них. Мишель в этот раз была в кроссовках, джинсах, кожаной куртке-косухе, а также белом белье или топе, которое виднеется из-под куртки. Волосы певица решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Мишель уже скрестила ноги и поправляла волосы, в момент, когда ее сфотографировали. Получилось довольно интересно.

"Пока мы копим крутой материал, я заливаю вам свои новые кроссы", - написала Андраде.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Ну, Мишка, ты даешь, красота же", "Красотка, как всегда", "Ага, огонек в твоих глазах", "Классные кроссы", "Воу, воу, несите огнетушитель".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой является Потап (Алексей Потапенко), показала несколько кадров в топике.

На фото Мишель позирует в черно-белом топике, можно предположить, что спортивном, а также в штанах, тоже спортивных. Образ Андраде дополнила большими серьгами. На фоне можно увидеть странный неизвестный механизм.

На втором фото Мишель позирует более крупным планом и подняла руки, а на третьем - одна рука размылась, так как фото было сделано в движении.

Сообщалось, что известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, звезда украинского шоу-бизнеса, поделилась премьерой своей песни.

В ролике Мишель в черном пиджаке, а под ним только виднеется белье. Она исполняет песню "Не знаю" на Вечере премьер с Екатериной Осадчей. Образ у Андраде получился очень пикантным. Рядом с Мишель сидел молодой человек с гитарой, а вокруг стульев были танцовщики в черных штанах с черными брюками.

Напомним, жаркая Мишель Андраде засветила лишнее в прозрачном платье

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа засветила формы в облегающем наряде

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Андраде засветила прелести без белья



