Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует компания Потапа, похвасталась своими достижениями

О престижной награде, которую получила ее песня, Мишель рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net . Девушка опубликовала снимок, на котором она стоит на фоне баннера «Песни года» в окружении двоих молодых мужчин.

«Вчера песня «Не знаю» получила особенное звание – #українськапісняроку… спасибо за внимание к моему творчеству и теплый прием», - отметила Андраде.

Поклонники юной звезды с восторгом восприняли новость о победе Мишель в этой номинцаии. А ее коллега Надежда Дорофеева не сдержалась и поставила ей лайк.

«Мишель ты топ», «Мишель, молодец. Ты супер», «Очень крутая песня», - отметили фолловеры.

Напомним, что песня «Не знаю» Мишель Андраде буквально взорвала хит-парады после своего выхода. Она написана на украинском языке.

Ранее мы писали, что 23-летняя Андраде похвасталась формами в облегающем наряде во время визита в танцевальную студию. Вместе с ней на занятиях находилось еще с десяток девушек. Жаркими кадрами с тренировки артистка поделилась в своем Инстаграм.

Как известно, в своих номерах Мишель много танцует, поэтому ей необходимы регулярные тренировки.

«Очень красивая», «ух, какая принцесса», «очень очень красивая», «бомба!», «Вау, красотка», «Несите огнетушитель», «куколка», - прокомментировали пользователи сети снимки с тренировки.

Мишель Андраде родилась в Боливии. В Украину она переехала в возрасте 13 лет. Ее отец боливиец, а мать – украинка. Артистка знает несколько языков, поэтому исполняет песни на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

Впервые Мишель засветилась в шоу Х-фактор. Правда, она задержалась в нем совсем недолго. Кстати, девушка исполняла главную роль в короткометражки рэпера Сереги «Гаджьо».

Напомним, что Мишель Андраде приспустила куртку ради сочных снимков: "Несите огнетушитель".

Politeka сообщала, что Андраде потрясла прелестями в вызывающем топе: "Каменских курит в уголочке".

Также Politeka писала, что жаркая Мишель Андраде засветила лишнее в прозрачном платье: «Ух, какая зажигалочка».