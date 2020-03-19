До 3 апреля в Украине введен карантин, включающий запрет на массовые мероприятия и ограничивающий работу развлекательных заведений

Большинство украинских и зарубежных звезд как ответственные граждане присоединились к общенациональным каратинам. Politeka решила рассказать, как проводят карантин звезды.

Солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева соблюдает карантин. Судя по ее фотографиям и сторис, у нее дома находится мама и другие родственники, с которыми она даже записала видео для Тик Ток.

«Соблюдать карантин важно и нужно! Да, с хорошим настроением и юмором! Но при этом и с понимаем важности! Ну а теперь переключите своё внимание на себя», - написала певица.

Телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым также соблюдают карантин. По словам звезд, это время они решили посвятить семье.

Певица Джамала, которая ждет второго ребенка, проводит время дома с семьей.

«Оставайтесь дома! Единственный понятный выход сейчас - это карантин. Всем страшно, пугает неопределенность, все раздражены, абсолютно все теряют материально. Самое главное - оставаться здоровыми и живыми!», - написала звезда.

Отметим, что некоторые звезды все же не соблюдают карантин, но при этом использую меры предосторожности и носят маски. Так, дочка известного политика Михаила Добкина Алла поделилась снимком в респираторе. Она как и большинство инста-блогеров призвала украинцев сидеть дома.

Солистка «НеАнгелов» Слава Каминская тоже прикупила средство защиты. Видно, что Слава не отменила прогулки со своими детьми, но надела на них маски.

«Даже если маски ничего не решают (а это не доказано), мне так будет спокойней», - написала артистка.

Певица Вера Брежнева тоже поделилась снимком в маске, отметив, что в таком виде она в марте совершила 10 перелетов, но сейчас находится дома.

Напомним, что Надя Дорофеева в тесном спортивном костюме показала фигуру после тренировок: "Как же хороша".

А еще Politeka писала, что Катя Осадчая без макияжа показала, как выглядит в обычной жизни: "Несмотря ни на что...".

Также Politeka сообщала, что Брежнева в странном костюме показала, как развлекается в США.