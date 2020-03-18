Українська телеведуча, модель Катя Осадча часто показує фото, на яких постає без макіяжу

Цього разу зірка позувала на дивані, в домашній обстановці, пише Politeka.net. Теледіва сиділа в білій футболці з написом, бежевих штанях, а зверху на плечі накинула светр.

На обличчі артистки зовсім не було макіяжу, вона дивилася в камеру і посміхалася

Навколо неї лежали подушки й було помітно вікно.

В пості Осадча міркувала про карантин, який ввели в Україні у зв'язку з коронавірусом.

За словами телеведучої, саме зараз починаєш цінувати звичайні речі, такі, як посиденьки з друзями і похід в кафе.

"Хоча, якщо дивитися на проблему з іншого боку, якщо всі здорові, більшість цих справ можна робити вдома або знаходити їм цікаву альтернативу. І з'являється величезний бонус - ми нарешті проведемо багато часу з сім'єю. Стільки, скільки не проводили дуже давно", - продовжила Катя.

Далі модель опублікувала список рекомендованих фільмів, серед яких: «Два папи», «Рокетмен»,

«Паразити», "Щигол", «Кухар на колесах», «Шеф», «Кухар для президента», «Прянощі і пристрасті», «Джулі і Джулія» та інші фільми.

"І ви пишіть в коментарях, що подивитися чи любите переглядати. Буду вдячна за поради!", - написала зірка.

За чотири години пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.

"Це правда!!! Мені подобаються ваші пости!!! Будь ласка відповіді мені!!! 👍😍💕", "Осінь у Нью Йорку", "Не/зважаючи ні на що". Відмінний фільм 2017 року", "Фатальна красуня з Одрі Тотту😍", "Добрий день! Карантин дає можливість зробити генеральне прибирання будинку.Потихеньку готуюся до свята ПАСХА. Всім нам здоров'я!!! 🤗🤗🤗🤗🤗", "Катюша обожнюю вас 💓💓💓💓💓💓. Хочу прямий ефір з вами дуже😍😍", "Катя, дякую за підбірку фільмів😊", "Думаю, що при Сталіні! Вас би до стіні поставили б за такі міркування!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча опублікувала вітання своїй кумі. На фото дві дівчини позували біля моря.

Катерина була в тонкій маєчці з глибоким декольте на бретельках, чорних брюках і кросівках.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу вразила видом на борту літака

А ще Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували

Також Politeka повідомляла, що Осадча перетворилася на фатальну жінку і показав, чим спокушає Горбунова