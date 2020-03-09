Віра показала, як проводить час перед концертами

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва з'явилася в стильному вбранні під час прогулянки по Чикаго

Сьогодні артистці вдалося здивувати шанувальників, представивши нове відео з невеликої відпустки, влаштованого перед концертом і показаного в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці, пише Рoliteka.net.

На новому ролику артистка з'явилася без макіяжу і з сонцезахисними окулярами на очах. Світла куртка і темні штани досить вдало виглядали на Вірі під час того, як вона пробіглася біля знаменитої пам'ятки в Чикаго.

«Сьогодні у нас концерт у Нью-Йорку.

Передостанній в турі) і «зими». Завтра Майамі. Кожен день новий політ, новий місто. Але круто, коли вдається хоч трохи прогулятися, подивитися, відчути... Особливо , коли сонячна погода... на жаль , я мерзляк 🥶 і в Північній Америці мені скрізь холодно)) але це не заважає мені тепло одягнутися і насолоджуватися життям... дякую неймовірний Чикаго за теплий прийом і до нової зустрічі 💙#chicago #ny #newyork», – написала Віра під новим роликом.

Шанувальники, природно, не пройшли повз:

«Удачі, красуня ❤️❤️❤️», «Ну це ж в Чикаго !!!!», «Impressive 😍🔝😘», «Віра, як завжди прекрасні!!!!❤️👍🏼», «З Наступаючим святом Позитивна і Класна V😍💞💞💞😘😘😘», «Я тож мерзляк жахливий. Для мене це клімат пісочок, водичка, сонечко», «Вірочка, чарівна запальничка👍👍👍З Наступаючим 8 Березня! 🎉🎉🎉🎉Здоров'я, любові, щастя, радості! Творчих успіхів!💐💐💐💐💐».

Як відомо, знаменита артистка є не тільки співачкою, але тепер ще й власницею власного косметичного бредна. Незважаючи на активну роботу по просуванню продукції не забуває Віра і про виступи у різних шоу. Днем раніше артистка з'явилася в стильному образі під час спецвыступления "Нічний контакт" з піснею "Хороші новини".

підпису зірка також зазначила сторінку "контакту" і поставила тег зі своєю піснею.

Користувачі Instagram не змогли пройти повз і написали безліч різних коментарів.

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