Многие звезды близки со своими родителями, ведь именно они в детстве разглядели талант своих чад и направили их развитие в нужном направлении

Politeka вспомнила, как выглядят мамы популярных звезд, и в каких отношениях они находятся со своими детьми.

Мама солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой обожает свою дочь. Как рассказывала Надя, мама поддерживает ее во всех начинаниях. Мама Оля часто появляется с дочкой на светских мероприятиях, нередко гостит у Нади в Киеве. Как известно, мама Дорофеевой до сих пор живет в Крыму, где и ее брат. Женщины очень похожи между собой.

Недавно певица Светлана Лобода поделилась фотографией своей матери Натальи. Видно, что все родственники по женской линии в семье Светланы очень похожи между собой. Известно, что мать Лободы пробовала себя в политике и даже была депутатом Ирпенского городского совета. Светлана же сейчас живет в России.

Телеведущая Леся Никитюк очень похожа на свою маму Екатерину. Леся, по словам матери, гостит у нее всего раз в месяц. Семья звезды живет в Хмельницком. Мама Леси признавалась в интервью, что очень гордится своей звездной дочкой.

Мама украинской певицы Веры Брежневой Тамара Галушко тоже имеет сильное сходство с дочками. У Веры вообще очень большая семья, в которой много красивых женщин. Как известно, у Тамары четыре дочки.

Телеведущая Маша Ефросинина очень близка со своей сестрой Лизой и мамой Людмилой. Она часто посещает мероприятия своей дочери, участвует в съемках ее нового бренда. Маша сильно похожа на свою мать.

А вот певица Джамала не очень похожа на маму Галину. Вероятно, она пошла в отца. Мать артистки часто посещает мероприятия, в которых участвует ее дочка.

Напомним, что Надя Дорофеева в тесном спортивном костюме показала фигуру после тренировок: "Как же хороша".

А еще Politeka писала, что Леся Никитюк засветилась в компании своего любимчика, Каминская не удержалась: "Вау, мужик".

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