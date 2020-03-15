Нікітюк, не побоялася вийти на прогулянку під час карантину

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася милим знімком

Як повідомляє Politeka.net останнім часом балувала своїх шанувальників цікавими публікаціями. Приміром, весела телеведуча показала, як виглядає її "ранок з коханим", при цьому роль коханого виконав улюблений пес дівчини Рафік.

Новий кадр в Instagram артистки не на жарт схвилював підписників, адже він також вийшов дуже цікавим і яскравим.

На атмосферному весняному знімку Леся зображена посеред порожньої вулиці, при цьому на руках вона тримає свого улюбленця - песика Рафаеля породи вест хайленд уайт тер'єр.

Леся приміряла вражаюче стильний лук - чорну кафточку і спортивні штани з високою посадкою. Завершують образ синє об'ємне пальто і красиво укладене локонами волосся. Вона щасливо дивиться на камеру, на її губах ніжна посмішка.

Розбурхані підписники поспішили залишити свої відгуки, буквально засипавши Нікітюк у компліментах. Не стрималася під знімком і відома співачка Слава Камінська, залишивши свій коментар.

"Ого👍дуже красива фотографія 👍👍👍👍👍", "Мужик 😂", " То милашка", "Ваууууу😍🔥😻😻😊", "Дуже круто вийшло💙", "Блакитний колір вам дуже пасує😍😍", "найкращі 😍❤️❤️ люблю 💞", "Ого і Яка Ляля".

Також раніше повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк знайшла чим зайнятися під час карантину з-за коронавіруса.

У сторіз свого Instagram вона повідомила, що в цілях безпеки зйомки чергового випуску програми «Хто зверху?» скасували і всіх відправили на карантин.

"А це означає, що Леся буде зустрічатися з подружками. Без рукостискань, без поцілунків. І ми будемо їсти. Всім гарного дня, і все буде ок!", – наголосила Никитюк.

На відео Леся – з мінімумом макіяжу, однак виглядає свіжою і цілком задоволеною життям. Також вона не демонструє жодних ознак паніки, яка починає охоплювати все більше народу.