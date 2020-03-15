Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася милим знімком 

Як повідомляє Politeka.net останнім часом балувала своїх шанувальників цікавими публікаціями. Приміром, весела телеведуча показала, як виглядає її "ранок з коханим", при цьому роль коханого виконав улюблений пес дівчини Рафік.

Новий кадр в Instagram артистки не на жарт схвилював підписників, адже він також вийшов дуже цікавим і яскравим.

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На атмосферному весняному знімку Леся зображена посеред порожньої вулиці, при цьому на руках вона тримає свого улюбленця - песика Рафаеля породи вест хайленд уайт тер'єр.

Леся приміряла вражаюче стильний лук - чорну кафточку і спортивні штани з високою посадкою. Завершують образ синє об'ємне пальто і красиво укладене локонами волосся. Вона щасливо дивиться на камеру, на її губах ніжна посмішка.

Розбурхані підписники поспішили залишити свої відгуки, буквально засипавши Нікітюк у компліментах. Не стрималася під знімком і відома співачка Слава Камінська, залишивши свій коментар.

    "Ого👍дуже красива фотографія 👍👍👍👍👍", "Мужик 😂", " То милашка", "Ваууууу😍🔥😻😻😊", "Дуже круто вийшло💙", "Блакитний колір вам дуже пасує😍😍", "найкращі 😍❤️❤️ люблю 💞", "Ого і Яка Ляля".

    Також раніше повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк знайшла чим зайнятися під час карантину з-за коронавіруса.

    У сторіз свого Instagram вона повідомила, що в цілях безпеки зйомки чергового випуску програми «Хто зверху?» скасували і всіх відправили на карантин.

    "А це означає, що Леся буде зустрічатися з подружками. Без рукостискань, без поцілунків. І ми будемо їсти.  Всім гарного дня, і все буде ок!", – наголосила Никитюк.

    На відео Леся – з мінімумом макіяжу, однак виглядає свіжою і цілком задоволеною життям. Також вона не демонструє жодних ознак паніки, яка починає охоплювати все більше народу.