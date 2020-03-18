Слава рассказала, чем займется с детьми во время изоляции

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, чем собирается увлечь своих детей на время карантина

После того, как стало известно о массовом закрытии общественно-культурных заведений, Слава осталась дома с детками на карантине. По этому поводу звезда решила выставить в социальной сети Инстаграм пост, в котором рассказала о том, как собирается развлечь своих детей во время изоляции дома, информирует Рoliteka.net.

Так, артистка представила фото, на котором позировала с маленьким сыном Леоном. Оба были в масках и в теплой весенней одежде. В посту артистка выразила свое беспокойство коронавирусом COVID-19:

«Рекомендации мамы-артистки, присутствует много творчества и хендмейда😅

1️⃣ Кулинария🍪

Я выписала список любимых вкусняшек своих младшеньких, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в меню: желешки, лоли-попс, мороженое, цветные бутерброды. В общем, в ход пошла запрещенка😂

2️⃣ Fasion из май профешн🎽

Будем декорировать старые мамины футболки! Все, что однотонное, скоро станет вип-лакшери со стразами, пайетками, радугами. Несколько тюбиков краски, пара белых футболок и на полдня мы заняты.

3️⃣ Домашние растения 🌱

Давно не доходили руки пересадить вазоны — хочу организовать бригаду из троих👩‍👧‍👦 Будем поливать, подворачивать, беречь, читать о растениях. Еще подумываю посадить дома авокадо из косточки, прям очень интересно.

4️⃣ Слаймы🧃

Смывки уже купила заранее, учусь на своих ошибках. Скачала несколько рецептур, если у вас есть проверенные, делитесь в комментариях⬇️⬇️⬇️

5️⃣ Концерты и дискотеки💃🏼

Леон у нас не по шоу-бизнесу, а вот с Лаурой планируем устроить шоу поярче Мадонны😂 Репертуар стабильный — передался генетически. Эту любовь не победить❣️

Также будем немного учиться, ментальную арифметику никто не отменял😂 Но пока настроение развлекательное, к образовательному вернемся через несколько дней))».

До этого Слава решила показать себя в защитной от вируса маске, позируя в лифте перед зеркалом. При этом в подписи артистка рассказала, о том, что хоть и не привествует панику, связанную с покупкой масок и продуктов, она все же "накупила гречки".

После звезда написала несколько мотивирующих слов в адрес поклонников, чтобы те держали себя в руках и верили в лучшее:

«Я не трус , но крупы накупила )))) а если без шуток , то береги себя сам!!!! Планы на вечер посмотреть фильм «заражение» 2011 года 😬 и «Симпсоны в кино» и вы гляньте ! И ещё мы всех победим! Предохраняться в данный период времени нужно особым способом ! Не ленитесь 🙏🏼 берегите себя и близких ❤️😘 и советуйте что посмотреть ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавирус #covid_19», – пишет Слава под новым постом.

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