39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", растрогала обращением в соцсети

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала сидящей на полу у окна. Нур позировала рядом с мольбертом: на листке бумаги виднелся небольшой квадратный рисунок.

Актриса согнула ногу в колене, положив на нее голову. При этом Нур смотрит куда-то в сторону, а в ее взгляде читается печаль и тяжелые мысли. Примечательно, что рыжеволосая красавица на этот раз показала себя без капли косметики.

"Насколько мы закрылись, что не видим самих себя, того, что нам нужно... сколько мы терпели, пока наши сердца дрожали... мы всегда принимали решения, поддаваясь трусливому духу внутри. Мы чужие для себя ... проснись сейчас! обними ребенка внутри себя, слушай нужды, не позволяй никому себя обижать", - подписала снимок Феттахоглу.

Поклонники прониклись меланхоличным настроением актрисы и решили ее поддержать, поставив 14 000 "сердечек" менее чем за час .

"Красотка все наладится😘😘"

"Ты такая красивая 😍😍"

"Какой прекрасный текст. Как глубоко ... 😍"

"Абсолютно великолепна 💕🔥❤️"

"Какое замечательное обращение ты написала... 💜"

"Что с ней?"

Ранее мы сообщали, Нур потрялса публику роскошным образом в короткой юбке. Девушка бесцеремонно взобралась на диван с ногами, и при этом несколько дерзко смотрела прямо в камеру.

В подписи к кадру, актриса призналась, что "пришло время позаботиться о своем доме".

"Люблю тебя 💋🍫 Великолепна"; "Ты такая красивая, детка ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥"; "красотка❤️", - писали в комментариях.

Напомним, Нур сыграла первую жену султана - Махидевран Султан - в сериале "Великолепный век". Эта роль принесла ей звездную славу - в частности, фотография Нур появилась на обложке журнала «Elele».

В основе сериала лежат реальные события, которые происходят во времена правления Султана Сулеймана Великолепного.

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