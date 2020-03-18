Вера Брежнева открыто высказалась о слухах об изменах своего мужа Константина Меладзе

Популярная украинская певица, перебравшаяся жить и работать в Россию, вот уже четыре года замужем за известным продюсером. На публике супруги всегда стараются показать, что у них в отношениях все отлично, однако это не помешало появлению слухов об изменах Меладзе. Так, в прошлом году СМИ начали активно распространять информацию о якобы тайном романе продюсера с его бывшей подопечной – знойной блондинкой из ВИА-Гры Эрикой Герцег. Поклонники даже подозревали, что Брежнева может подать на развод из-за похождений своего мужа.

Впрочем, в интервью журналу Hello! певица заявила, что все эти слухи не имеют ничего общего с реальностью. По словам Брежневой, она относится к ним с юмором и ее даже восхищает талант Меладзе, который, по мнению сплетников, не только успевает курировать множество проектов, но и находит время на «гулянки с Эрикой».

«Читаю новости и восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать пять проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, заниматься семьей и еще, по словам прессы — погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи, спасибо, открыли глаза», - с иронией отметила Брежнева.

Певица добавила, что сейчас, как никогда, ценит себя, поэтому попросту не боится никаких «соперниц».

«Могу сказать, что после 25 лет у меня начались хорошие отношения с самой собой, после 35 — идеальные. Важнее быть довольной своим отражением во внутреннем восприятии себя. С точки зрения красоты я сама себе лучший детектор. Но всегда поднимают настроение комплименты мужа, потому что это проявление любви и нежности. Их, к счастью, я получаю часто», - рассказала певица.

Она добавила, что муж постоянно осыпает ее подарками «наполненными любовью». Например, играет для нее по утрам на рояле, ведь певица считает музыку лучшим подарком для души.

Напомним, Брежнева в маске поразила внешним видом, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, Вере Брежневой крепко досталось из-за скандала в семье: "Связалась с горячей брюнеткой...".

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