Известная украинская певица Вера Брежнева показала в Инстаграм, как она летала в марте

На фото Брежнева позирует в толстовке, из под которой видна футболка, а также штанах. Образ она дополнила медицинской маской и наброшенным на волосы капишоном. Вера снимала себя на телефон в зеркало. На фоне можно увидеть зеркала с подсветкой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелетов в марте. И антисептик. Теперь дома.

Делитесь лайфхаками", - написала Брежнева под фото.

Фанаты успели поставить почти 30 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Домашняя вишневая настойка и никаких вирусов", "Как обстановка в других странах ? Интересно, много ли привирают наши СМИ?", "О, Боже, знаменитости рекламируют маски... жесть", "А до этого ты руки не мыла ???", "Поддерживать иммунитет и не поддаваться панике", "Ношу спирт с собой", "Маска ваша многоразовая?", "Вера,получается ты на 14 дней на карантине?", "Крутышка, все в едином стиле , гармония везде".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Вера Брежнева показала, как развлекала поклонников в США на ярком концерте.

Несколько дней назад певица засветилась на прогулке в Чикаго, рассказав о том, что ей нелегко дается столь насыщенный график практически без выходных и свободного времени хоть на час.

А поздно вечером в разделе Стори в Инстаграм она показала, как выступала на долгожданном концерте заграницей. Так, Вера сменила не один наряд.

Первый - черный блестящий костюм, состоящий из ультра-короткого топа и пышной юбки, выгодно подчеркнул формы звезды. А вот второй - костюм золотистого цвета, обтягивающий полностью ее стройную фигуру, удачно сочетался с светлыми блондинистыми волосами знаменитой артистки.

Напомним, Брежнева в небрежном виде показала, как отходит после концерта

А еще Politeka писала, что Брежнева опровергла ссору с Меладзе одним жарким кадром

Также Politeka сообщала, что Брежнева в странном костюме показала, как развлекается в США



