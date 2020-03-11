38-летняя украинская певица и актриса Вера Брежнева вляпалась в новый скандал, нарвавшись на возмущения хейтеров

Так, Брежнева выказала в соцсети поддержку Оксане Самойловой, жене российского рэпера Джигана, но вместо благодарности навлекла на себя беду.

Как известно, семья рэпера в настоящее время на грани распада. Джиган находится в наркологической клинике Майами и борется с алкоголизмом, пока его супруга вместе с четырьма их детьми мечтает вернуться на родину. Каково же было удивление публики, когда практически перед самым 8 Марта Джиган, сбривший брови и бороду, выставил компрометирующее видео, на котором не стеснялся в выражениях.

Через несколько часов после выхода скандального ролика горячая брюнетка Самойлова выставила фото, где она с малышами. Оправдываться за мужа девушка не стала, а просто написала: "Хорошо, что у меня есть мои дети".

Оксану поддерживают не только ее фанаты, но и коллеги мужа по сцене, в том числе и Брежнева. После того, как певица связалась с Самойловой и оставила комментарий «Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас», на нее накинулись, припомнив былые грехи. В частности, артистку до сих пор называют разлучницей за то, что якобы увела нынешнего мужа Константина Меладзе из его прежней семьи.

«Чья бы корова мычала! Сама мужика увела из семьи!»; «Вера, это вам Оксана должна советовать. Вам бы поучиться у нее»; «Вера, ты увела мужа из семьи! Разве ты знаешь что такое поддержка?!», — писали в возмущением хейтеры.

Ранее мы рассказывали, с прошлого года в сети обсуждают возможный разлад в семье Брежневой - мол, карма есть карма, и теперь Меладзе изменяет уже не с ней, а ей. В частности, продюсеру приписывают роман с участницей группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Внимательные пользователи даже отмечали некую холодность в отношениях Брежневой с мужем.

Разозленная Вера решила поставить точку и показала, что между ними до сих пор кипит страсть. Певица поделилась трогательными фото с Константином в "сториз" в Инстаграм. На самом деле она редко публикует фото с супругом, так как боится подлить масла в огонь и дать еще один повод для горячих обсуждений их личной жизни.