38-летняя украинская певица и актриса Вера Брежнева вляпалась в новый скандал, нарвавшись на возмущения хейтеров
Так, Брежнева выказала в соцсети поддержку Оксане Самойловой, жене российского рэпера Джигана, но вместо благодарности навлекла на себя беду.
Как известно, семья рэпера в настоящее время на грани распада. Джиган находится в наркологической клинике Майами и борется с алкоголизмом, пока его супруга вместе с четырьма их детьми мечтает вернуться на родину. Каково же было удивление публики, когда практически перед самым 8 Марта Джиган, сбривший брови и бороду, выставил компрометирующее видео, на котором не стеснялся в выражениях.
Через несколько часов после выхода скандального ролика горячая брюнетка Самойлова выставила фото, где она с малышами. Оправдываться за мужа девушка не стала, а просто написала: "Хорошо, что у меня есть мои дети".
Оксану поддерживают не только ее фанаты, но и коллеги мужа по сцене, в том числе и Брежнева. После того, как певица связалась с Самойловой и оставила комментарий «Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас», на нее накинулись, припомнив былые грехи. В частности, артистку до сих пор называют разлучницей за то, что якобы увела нынешнего мужа Константина Меладзе из его прежней семьи.
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