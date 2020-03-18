Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская раскрыла свои секреты похудения во время последней тренировки с тренером Андреем Хомицким

Во время занятия Слава показала топ лучших упражнений и под руководством тренера выполнила их сама, информирует Рoliteka.net.

Несколько часов назад на странице тренера Славы Каминской в социальной сети Уoutube был представлен видеоролик, на котором певица раскрыла секреты собственных упражнений и показала свою фигуру в отменной форме (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как можно увидеть во время записи, Андрей Хомицкий – персональный тренер – показал часть упражнений на проблемные зоны: внутреннюю поверхностью бедра, наружную, ягодицы, бока на животе, провисающую часть трицепса. Во время ролика Слава исполнила личный топ 4 лучших упражнений на указанные проблемные зоны.

Стоит отметить, что Слава активно следит за собой и, чтобы показывать стильные кадры на отдыхе в мини-бикини, звезда довольно много тренируется, пробует различные диеты и следит за собой.

Во время ролика, к примеру, Каминская в естественном виде и без макияжа поработала над своими проблемными зонами, постояла на планке и даже получила несколько дельных советов от персонального тренера Андрея Хомицкого во время занятий на тренажерах.

Также стоит отметить, что некоторые упражнения Слава выполняла не без труда – они были действительно непростыми и требовали правильной подготовки, поэтому тренеру пришлось следить за действиями звезды, помогая той провести не только хорошую разминку, но и полноценное занятие.

До этого Слава решила показать себя в защитной от вируса маске, позируя в лифте перед зеркалом. При этом в подписи артистка рассказала, о том, что хоть и не привествует панику, связанную с покупкой масок и продуктов, она все же "накупила гречки".

После звезда написала несколько мотивирующих слов в адрес поклонников, чтобы те держали себя в руках и верили в лучшее:

«Я не трус , но крупы накупила )))) а если без шуток , то береги себя сам!!!! Планы на вечер посмотреть фильм «заражение» 2011 года 😬 и «Симпсоны в кино» и вы гляньте ! И ещё мы всех победим! Предохраняться в данный период времени нужно особым способом ! Не ленитесь 🙏🏼 берегите себя и близких ❤️😘 и советуйте что посмотреть ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавирус #covid_19», – пишет Слава под новым постом.

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