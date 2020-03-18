Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как снялась в экстравагантной фотосессии вместе с известным дизайнером

Несколько месяцев назад артистка заявила о новом проекте, разработанным вместе с известным дизайнером. Певица не только снялась в нескольких чувственных и провокационных фотосессиях, но еще и представила туфли с оригинальным дизайном. В этот раз артистка решила показать ранее не публикованные кадры со съемок, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз на странице самого дизайнера, а затем в разделе Стори звезды появились фото, ранее не опубликованные у звезд в социальных сетях. Сама артистка предстала в чувственном и необычно-серьезном образе, демонстрируя стройную фигуру в тонком черном платье, под которым нет белья. Наряд выгодно подчеркнул фигуру Веры, оголив ее спину.

«Эта история началась прошлым летом )) Основатель бренда @aquazzura - @edgardoprivate предложил мне сделать совместную капсульную коллекцию 💣 сначала мы общались по телефону, затем я прилетела в Милан для знакомства и уточнения деталей.

Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить Было много согласований, сомнений и даже споров) но в результате я ОЧЕНЬ довольна нашей коллекцией!!», – рассказала сама Вера во время презентации новой обуви.

Ранее Вера Брежнева удивила трогательными кадрами с мужем, представив те в социальной сети Инстаграм. Причем выступала артистка даже в Международный женский день, поздравив своих поклонниц. А чтобы избавить себя от ненужных комментариев в адрес семьи, не забыла звезда в разделе Стори опубликовать трогательные семейные кадры.

Так, в специальном разделе Инстаграм певица показала трогательное обращение к мужу и целый фотоколлаж с снимками, на которых она вместе с Меладзе счастливо обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

Стоит отметить, личная жизнь Веры в последнее время привлекает много внимания. В Сети регулярно всплывают слухи о проблемах Брежневой с мужем. Одни обвиняют Константина Меладзе в измене, а вторые, особо любопытные, даже пророчат паре развод. Именно поэтому артистка не публикует в профиле привычных семейных кадров, чтобы избежать лишней критики в свой адрес.

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