Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, как правильно уберечь себя от коронавируса в новом видео

Артистка решила сняться в специальном ролике, призванном уберечь украинцев от заражения коронавируса, пишет Politeka.

Как известно, в стране подтверждены уже 14 случаев заражения, два из которых оказались летальными. По этому поводу звезды в социальных сетях призывают поклонников следить за гигиеной, мыть руки и, конечно же, надевать маски.

В новом ролике, представленном в социальной сети Инстаграм, звезда с серьезным выражением лица принялась рассказывать о том, почему так важно мыть руки. При этом Леся успела пошутить во время видеозаписи, показывая тем самым, что ролик носит не только информационный характер.

«Ще якби знати де купити маски і антисептики 🤔Київ діліться інформацією 🙌», «Ну ващет руки надо было мыть всегда и до коронавируса», «Где маски взять?», «Леся, красотка. 👏👏👏👏👏Спасибо что ты с нами)», «Леся, Вы тоже будьте осторожны!!! ❤️🔥😍», «Леся, молодец, все правильно, епилемия есть и нужно с этим бороться», «Антисептики часто не применяйте. Нарушится баланс бактерий на коже и разовьется 1 монокультура устойчивая к антисептику», – написали пользователи сети.

До этого в социальной сети Инстаграм на своей странице Никитюк решила удивить рассказом о том, почему фактически никто не может сделать ее нормальные и достойные фото, а также представила первые удачные, по ее мнению, кадры.

На новых фото Леся позировала в золотистом топе, спустив один рукав с плеч, ярко-желтых лосинах с высокой талией и такого же оттенка обуви - ботфортах, сделанных из той же ткани. Причем на втором кадре звезда решила сверкнуть пышной грудью без фотошопа, как сама отметила Никитюк.

«#фотографОтБога Вот много было у меня фотосессий,а вот что б я осталась довольна результатом ... не всегда бывало;( Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... все вот эти «задники» разноцветные.. короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной!!! Ну или откроют женственность!», – написала Никитюк под новыми кадрами.

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