Известная украинская актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Бонда в картине "Квант милосердия", рассказала в Инстаграм, как проходит лечение от коронавируса

На фото Ольга позирует в одноразовой маске, с распущенными волосами, а также черной одежде. Фото было сделано довольно крупно. Куриленко под снимком рассказала о своей проблеме на двух языках: английском и русском. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла.

Я нахожусь в ЛОНДОНЕ! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией. Всем кто болеет хорошего выздоровления", - написала актриса.

Фанаты успели поставить более 25 тысяч лайков и написали несколько комментариев. Пользователи желали здоровья и благодарили за информацию.

Сообщалось, что Недавно 40-летняя актриса Ольга Куриленко призналась, что заразилась коронавирусом.

Куриленко рассказала подробности своего состояния в микроблоге в Инстаграм. Оказывается, актриса уже неделю находится в самоизоляции дома в Лондоне с высокой температурой - при этом госпитализировать в больницу ее отказались. Ольга объяснила, почему, и поблагодарила за поддержку в этот трудный период.

"Спасибо всем за поддержку и за тёплые слова!!! Вот ответы на некоторые из ваших вопросов: Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются с жизнью", - написала актриса.

Напомним, Куриленко, звезда "Игры престолов" и другие знаменитости, которые болеют коронавирусом

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